В Кабарахе новый взрыв и перестрелка: видео с места

В результате взрыва есть пострадавший.

В Азербайджане в регионе Нагорный Карабах произошел взрыв и перестрелка из-за вероятной мести армянского мужчины за смерть брата азербайджанским военным.

Об этом сообщает сайт "Новости Армении".

В местности называемой Арцах, в районе города Шуша, на блокпосту армянин бросил гранату в военных Азербайджана. Он приехал к заставе на такси. В ответ начали обстреливать армянские автомобили. Момент взрыва попал на видео камер наблюдения.

Место взрыва на карте

Сообщается, что нападавший был братом рабочего, который погиб здесь накануне. Он проводил работы на водопроводе, когда с азербайджанской стороны открыли огонь. Четверо пострадали, один из них умер в больнице.

После инцидента с гранатой дорогу из Степанакерта в Бердзор закрывали. Мужчину, предположительно нападавшего, вывели и погрузили в машину. Дорогу к месту ЧП перекрывали российские миротворцы, сообщается, что именно они задержали бросившего гранату человека. В инциденте был ранен один военный.

Ранее "Телеграф" писал, что в Казахстане ночью взорвалось кафе.