В Кабарахе новый взрыв и перестрелка: видео с места
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В результате взрыва есть пострадавший.
В Азербайджане в регионе Нагорный Карабах произошел взрыв и перестрелка из-за вероятной мести армянского мужчины за смерть брата азербайджанским военным.
Об этом сообщает сайт "Новости Армении".
В местности называемой Арцах, в районе города Шуша, на блокпосту армянин бросил гранату в военных Азербайджана. Он приехал к заставе на такси. В ответ начали обстреливать армянские автомобили. Момент взрыва попал на видео камер наблюдения.
Сообщается, что нападавший был братом рабочего, который погиб здесь накануне. Он проводил работы на водопроводе, когда с азербайджанской стороны открыли огонь. Четверо пострадали, один из них умер в больнице.
После инцидента с гранатой дорогу из Степанакерта в Бердзор закрывали. Мужчину, предположительно нападавшего, вывели и погрузили в машину. Дорогу к месту ЧП перекрывали российские миротворцы, сообщается, что именно они задержали бросившего гранату человека. В инциденте был ранен один военный.
Ранее "Телеграф" писал, что в Казахстане ночью взорвалось кафе.
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