Придністров'я хочуть визнати зоною російської окупації: що про це відомо

ПАРЄ також має остаточно виключити росію зі свого складу.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може визнати російську збройну агресію проти Молдови, яка відбулася ще у 1992 році, а також окупацію росією Придністров'я.

Як передає "Європейська правда", відповідну резолюцію ПАРЄ має розглянути у вівторок, 15 березня.

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У документі зазначається, що європарламентарі планують розглянути остаточне виключення росії з Ради Європи, а також розглянути правки, одна з яких стосується Придністров'я.

Зокрема, представники від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували ПАРЄ офіційно визнати російську окупацію частини Молдови — так звану республіку "Придністров'я". Документом пропонується задекларувати, що "РФ у 1992 році вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону".

За даними видання, поправку щодо окупації Придністровського регіону парламентарі ухвалили одноголосно, а це може означати, що вона увійде у фінальний текст резолюції.

До слова, представників Молдови серед співавторів правки не було, однак, судячи з результатів голосування, заперечувати окупацію вони не стали.

Варто додати, що якщо це відбудеться, що це стане першим офіційним визнанням Придністров'я "окупованою територією" на рівні ПАРЄ. Досі у найжорсткіших формулюваннях зазначалося лише "Придністров'я перебуває під ефективним контролем РФ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська влада закликала ПАРЄ негайно виключити росію зі свого складу через її військову агресію щодо України.