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Придністров'я хочуть визнати зоною російської окупації: що про це відомо

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російські військові окупували Придністров'я ще у 1992 році Новина оновлена 15 березня 2022, 19:41
Російські військові окупували Придністров'я ще у 1992 році

ПАРЄ також має остаточно виключити росію зі свого складу.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може визнати російську збройну агресію проти Молдови, яка відбулася ще у 1992 році, а також окупацію росією Придністров'я.

Як передає "Європейська правда", відповідну резолюцію ПАРЄ має розглянути у вівторок, 15 березня.

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У документі зазначається, що європарламентарі планують розглянути остаточне виключення росії з Ради Європи, а також розглянути правки, одна з яких стосується Придністров'я.

Зокрема, представники від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували ПАРЄ офіційно визнати російську окупацію частини Молдови — так звану республіку "Придністров'я". Документом пропонується задекларувати, що "РФ у 1992 році вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону".

За даними видання, поправку щодо окупації Придністровського регіону парламентарі ухвалили одноголосно, а це може означати, що вона увійде у фінальний текст резолюції.

До слова, представників Молдови серед співавторів правки не було, однак, судячи з результатів голосування, заперечувати окупацію вони не стали.

Варто додати, що якщо це відбудеться, що це стане першим офіційним визнанням Придністров'я "окупованою територією" на рівні ПАРЄ. Досі у найжорсткіших формулюваннях зазначалося лише "Придністров'я перебуває під ефективним контролем РФ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська влада закликала ПАРЄ негайно виключити росію зі свого складу через її військову агресію щодо України.

Теги:
#Молдова #ПАРЄ #Придністров'я #Окупація
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