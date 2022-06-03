лукашенко поділився своїми "вологими мріями" щодо майбутнього Європи

Прибічник російського диктатора пофантазував на тему майбутнього Європи

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що Євросоюз "валиться" через введені проти росії санкції.

Як повідомляє "Зеркало", він вважає, що Європі необхідно більш тісно співпрацювати з росією, щоб протистояти США, про що і розповів під час відкриття дитячої поліклініки в Мінську.

За словами лукашенка, США нібито хочуть послабити ЄС та зруйнувати росію та Китай, а тому підштовхують Європу до запровадження санкцій, які, на його думку, призведуть до обвалу європейської економіки.

При цьому диктатор похвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана за те, що "ще щось розуміє".

Також він розкритикував попереднього президента США Дональда Трампа за те, що той захотів зруйнувати ЄС, а саме "відтягнув Велику Британію та задобрив Польщу".

"Польща, Великобританія взяли в кліщі Європу, і ця бідна Європа крутиться, крутиться", — сказав Лукашенко.

На його переконання, найоптимальнішим варіантом для Європи є "єдність з росією". Те, що європейці не йдуть цим шляхом, на переконання лукашенка, є наслідком того, що вони "безмозкі і їх не пускають американці".

Як повідомлялося раніше, за даними Генштабу ЗСУ білоруські підрозділи у прикордонних районах займаються мінуванням доріг, об’їзних колій та мостів.