Укр

лукашенко поделился своими "влажными мечтами" по поводу будущего Европы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
487
александр лукашенко
александр лукашенко

Сторонник российского диктатора пофантазировал на тему будущего Европы

Белорусский диктатор александр лукашенко считает, что Евросоюз "рухнет" из-за введенных против россии санкций.

Как сообщает Зеркало, он считает, что Европе необходимо более тесно сотрудничать с россией, чтобы противостоять США, о чем и рассказал во время открытия детской поликлиники в Минске.

По словам лукашенко, США якобы хотят ослабить ЕС и разрушить россию и Китай, а потому подталкивают Европу к введению санкций, которые, по его мнению, приведут к обвалу европейской экономики.

При этом диктатор похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что тот "еще что-то понимает".

Также он раскритиковал предыдущего президента США Дональда Трампа за то, что тот захотел разрушить ЕС, а именно "оттащил Великобританию и задобрил Польшу".

"Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится", — сказал лукашенко.

По его убеждению, самым оптимальным вариантом для Европы заключается в "единстве с россией". То что европейцы не идут по этому пути, по убеждению лукашенко, является следствием того, что они "безмозглые и их не пускают американцы".

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ белорусские подразделения в пограничных районах занимаются минированием дорог, объездных путей и мостов.

Теги:
#США #Россия #Беларусь #Евросоюз