лукашенко поделился своими "влажными мечтами" по поводу будущего Европы

Сторонник российского диктатора пофантазировал на тему будущего Европы

Белорусский диктатор александр лукашенко считает, что Евросоюз "рухнет" из-за введенных против россии санкций.

Как сообщает Зеркало, он считает, что Европе необходимо более тесно сотрудничать с россией, чтобы противостоять США, о чем и рассказал во время открытия детской поликлиники в Минске.

По словам лукашенко, США якобы хотят ослабить ЕС и разрушить россию и Китай, а потому подталкивают Европу к введению санкций, которые, по его мнению, приведут к обвалу европейской экономики.

При этом диктатор похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что тот "еще что-то понимает".

Также он раскритиковал предыдущего президента США Дональда Трампа за то, что тот захотел разрушить ЕС, а именно "оттащил Великобританию и задобрил Польшу".

"Польша, Великобритания взяли в клещи Европу, и эта бедная Европа крутится, вертится", — сказал лукашенко.

По его убеждению, самым оптимальным вариантом для Европы заключается в "единстве с россией". То что европейцы не идут по этому пути, по убеждению лукашенко, является следствием того, что они "безмозглые и их не пускают американцы".

Как сообщалось ранее, по данным Генштаба ВСУ белорусские подразделения в пограничных районах занимаются минированием дорог, объездных путей и мостов.