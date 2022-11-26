кремль готує замах на лукашенка? ЗМІ дізнались, як росія планує втягнути Білорусь у війну

росія вигадала новий спосіб втягнути РБ у війну на своєму боці

Російський кремль має на меті ліквідувати самопроголошеного лідера Білорусі олександра лукашенка, аби захопити армію Республіки під свій контроль.

Як у суботу, 26 листопада, повідомляє видання RLI, посилаючись на російське військове командування, нещодавно кремлем було ухвалено радикальне рішення стосовно втягування Білорусі у війну проти України.

За наявними даними, на невизнаного світовою спільнотою білоруського лідера вже найближчим часом можуть вчинити замах. Незалежно від того, успішним він виявиться чи ні, росія планує сфабрикувати псевдодокази причетності до нього представників України та Польщі, керованих керівництвом розвідки НАТО.

На думку аналітиків інституту Роберта Лансінга, таким чином кремль хоче все ж "додавити" Білорусь та втягнути її у подальші бойові дії проти України на боці росії, поглинувши країну і позбавивши її суверенітету.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений президент Республіки Білорусь олександр лукашенко виступив із черговою заявою щодо України, в якій запропонував Києву зупинитися та здатися росії, адже у протилежному разі на українську державу чекає повне знищення.