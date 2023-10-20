Знову ганьба: в росії на муралах з "героями ВВВ" намалювали німецьких солдатів (фото)

У російському Курську стався скандал із муралами на тему Другої світової війни. На них зобразили німецькі танки та солдатів вермахту.

Як повідомили користувачі соцмереж, на будинках у центрі міста з’явилися мурали, на яких зображено фрагменти діаграми "Вогняна дуга". На них можна побачити німецькі танки "Пантера" та "Тигр", а перед ними солдат вермахту з автоматами МР-40.

Мурали обурили місцевих жителів, які висловили свою незадоволеність у соцмережах. Курський блогер Юрій Іванов побачив у цьому "реабілітацію нацизму".

Мурал у Курську

Мурал у Курську

Своєю чергою, міністр культури Курської області Юлія Полеткіна заявила, що на верхній частині графіті є і радянські солдати та танк. "На графіті зображені фрагменти діаграми "Вогняна дуга" художників студії Грекова. Також на цьому графіті заколажовано напис "Герої вогненної дуги", дати битв, орден вітчизняної війни. І композиційно, за задумом дизайнера, верхню частину муралу займають фото переможців — радянські солдати. Просто вирвано із контексту", — сказала вона.

Російська чиновниця назвала висловлювання блогера хайпом. Вона також висловила думку, що замовників такої "дискредитації" мають перевірити "відповідні органи".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Житомирі розмістили плакати до 9 травня, на яких було зображено солдатів вермахту.