У США сім’я загинула при загадкових обставинах: в їх смерті підозрюють водорості

Туристи могли отруїтися токсичними водоростями.

У США (штат Каліфорнія) при загадкових обставинах померла ціла родина.

Як повідомляє CBS News, трагедія сталася 20 серпня в Національному лісі Сьєрра. Біля шахт Хайтс на пішохідній стежці були знайдені мертвими Джон Герріш, його дружина Елен Чанг, однорічна дочка Мідж і їх собака.

За однією з висунутих версій, американські мандрівники могли отруїтися парами токсичних водоростей.

У той же час шериф цього округу не вірить в цю версію. Правоохоронці назвали цей випадок "унікальним". На тілі загиблих не виявлено травм. А також немає ніяких слідів очевидної смерті. Передсмертної записки теж не було.

Відомо тільки, що сім’я любила подорожувати. Друг родини повідомив, що Джон Герріш працював розробником програмного забезпечення в Сан-Франциско. Йому з дружиною сподобалася природа Маріпосу і вони придбали в цій місцевості кілька будинків.

Відзначається, що в районі Північної Кароліни в старих шахтах зростає велика кількість водоростей. Вони токсичні і можуть привести до летального отруєння.

Нагадаємо, в штаті Юта алігатор накинувся на дресирувальницю — вона загинула на очах у дітей.