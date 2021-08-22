В США семья погибла при загадочных обстоятельствах: в их смерти подозревают водоросли

Туристы могли отравится токсичными водорослями.

В США (штат Калифорния) при загадочных обстоятельствах умерла целая семья.

Как сообщает CBS News, трагедия произошла 20 августа в Национальном лесу Сьерра. Возле шахт Хайтс на пешеходной тропе были найдены мертвыми Джон Гэрриш, его жена Эллен Чанг, годовалая дочь Миджу и их собака.

По одной из выдвинутых версий, американские путешественники могли отравиться парами токсичных водорослей.

В то же время шериф этого округа не верит в эту версию. Правоохранители назвали этот случай "уникальным". На теле погибших не выявлено травм. А также нет никаких следов очевидной смерти. Предсмертной записки тоже не было.

Известно только, что семья любила путешествовать. Друг семейства сообщил, что Джон Гэрриш работал разработчиком программного обеспечения в Сан-Франциско. Ему с женой понравилась природа Марипосу и они приобрели в этой местности несколько домов.

Отмечается, что в районе Северной Каролины в старых шахтах растет большое количество водорослей. Они токсичны и могут привести к летальному отравлению.

Напомним, в штате Юта аллигатор набросился на дрессировщицу — она погибла на глазах у детей.