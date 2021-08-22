Укр

В США семья погибла при загадочных обстоятельствах: в их смерти подозревают водоросли

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
19
В США семья погибла при загадочных обстоятельствах: в их смерти подозревают водоросли Новость обновлена 21 августа 2021, 16:19
В США семья погибла при загадочных обстоятельствах

Туристы могли отравится токсичными водорослями.

В США (штат Калифорния) при загадочных обстоятельствах умерла целая семья.

Как сообщает CBS News, трагедия произошла 20 августа в Национальном лесу Сьерра. Возле шахт Хайтс на пешеходной тропе были найдены мертвыми Джон Гэрриш, его жена Эллен Чанг, годовалая дочь Миджу и их собака.

По одной из выдвинутых версий, американские путешественники могли отравиться парами токсичных водорослей.

В то же время шериф этого округа не верит в эту версию. Правоохранители назвали этот случай "уникальным". На теле погибших не выявлено травм. А также нет никаких следов очевидной смерти. Предсмертной записки тоже не было.

Известно только, что семья любила путешествовать. Друг семейства сообщил, что Джон Гэрриш работал разработчиком программного обеспечения в Сан-Франциско. Ему с женой понравилась природа Марипосу и они приобрели в этой местности несколько домов.

Отмечается, что в районе Северной Каролины в старых шахтах растет большое количество водорослей. Они токсичны и могут привести к летальному отравлению.

Напомним, в штате Юта аллигатор набросился на дрессировщицу — она погибла на глазах у детей.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан