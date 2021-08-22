В США семья погибла при загадочных обстоятельствах: в их смерти подозревают водоросли
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Туристы могли отравится токсичными водорослями.
В США (штат Калифорния) при загадочных обстоятельствах умерла целая семья.
Как сообщает CBS News, трагедия произошла 20 августа в Национальном лесу Сьерра. Возле шахт Хайтс на пешеходной тропе были найдены мертвыми Джон Гэрриш, его жена Эллен Чанг, годовалая дочь Миджу и их собака.
По одной из выдвинутых версий, американские путешественники могли отравиться парами токсичных водорослей.
В то же время шериф этого округа не верит в эту версию. Правоохранители назвали этот случай "уникальным". На теле погибших не выявлено травм. А также нет никаких следов очевидной смерти. Предсмертной записки тоже не было.
Известно только, что семья любила путешествовать. Друг семейства сообщил, что Джон Гэрриш работал разработчиком программного обеспечения в Сан-Франциско. Ему с женой понравилась природа Марипосу и они приобрели в этой местности несколько домов.
Отмечается, что в районе Северной Каролины в старых шахтах растет большое количество водорослей. Они токсичны и могут привести к летальному отравлению.
Напомним, в штате Юта аллигатор набросился на дрессировщицу — она погибла на глазах у детей.
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