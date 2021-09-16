Сафарі в Меріленді: в США не можуть зловити зебр-втікачів, вони стали мемами (відео, фото)
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Зебр намагаються заманити в загін.
Два тижні тому від приватного колекціонера в Меріленді, США втекли кілька зебр. Службам вилову досі не вдалося зловити всіх тварин.
Про це пише NBC.
Повідомляється, що колекціонер привіз "для себе" 39 зебр на приватну ферму в Крумі. Вони втекли кілька тижнів тому. Спочатку служба відлову намагалася їх заманити назад, але у них не вийшло.
Для упіймання "смугастих втікачів" звели спеціальний загін біля Верхнього Мальборо, де зебри найчастіше паслися.
В цілому на волі залишаються ще п’ять зебр. Користувачі мережі Інтернет в США зробили зебр мемом і постять фото з "зебрами" в різних ситуаціях.
Дісталося і Елеанор Нортон, конгресмену, яку за її словами, назвали причетною до втечі зебр. Вона стверджує, що хоч і виступає за права тварин до втечі зебр в Меріленді не причетна.
Раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Криму в Ялті втекли крокодили з крокоділяріума. Тварини також стали одним з об’єктів дослідження, що отримав в цьому році Шнобелівську премію. Мова про носорогів, точніше про їх транспортуванні догори ногами на вертольоті.
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