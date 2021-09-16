Сафарі в Меріленді: в США не можуть зловити зебр-втікачів, вони стали мемами (відео, фото)

Зебр намагаються заманити в загін.

Два тижні тому від приватного колекціонера в Меріленді, США втекли кілька зебр. Службам вилову досі не вдалося зловити всіх тварин.

Про це пише NBC.

Повідомляється, що колекціонер привіз "для себе" 39 зебр на приватну ферму в Крумі. Вони втекли кілька тижнів тому. Спочатку служба відлову намагалася їх заманити назад, але у них не вийшло.

Для упіймання "смугастих втікачів" звели спеціальний загін біля Верхнього Мальборо, де зебри найчастіше паслися.

В цілому на волі залишаються ще п’ять зебр. Користувачі мережі Інтернет в США зробили зебр мемом і постять фото з "зебрами" в різних ситуаціях.

Дісталося і Елеанор Нортон, конгресмену, яку за її словами, назвали причетною до втечі зебр. Вона стверджує, що хоч і виступає за права тварин до втечі зебр в Меріленді не причетна.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Криму в Ялті втекли крокодили з крокоділяріума. Тварини також стали одним з об’єктів дослідження, що отримав в цьому році Шнобелівську премію. Мова про носорогів, точніше про їх транспортуванні догори ногами на вертольоті.