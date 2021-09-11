Перевернуті носороги і лікування нежиті оргазмом: Шнобелівська премія 2021

У США вручили нагороди Ig Nobel Prize або більш відомої як Шнобелівська премія.

Справжні серйозні наукові праці, присвячені здавалося б дурним темам — традиційні лауреати і переможці Шнобелівської премії. Її вручили вже в 31 раз.

Про це повідомляє ВВС.

Переможці в цьому році нагороди отримували дистанційно через карантинні обмеження. Призи — шестерня, яку потрібно роздрукувати і зібрати самому, а також купюра в 10 трильйонів доларів. Правда зімбабвійських, така банкнота вийшла з обороту.

Транспортна премія у 2021 дісталася вченому з Корнельського університету в США Робіну Редкліффу. Викладач з кафедри дикої природи ветеринарного коледжу в Намібії вивчав, як впливає перевезення вниз головою на організм носорогів. Дюжину тварин підвішували на 10 хвилин догори дригом. Попри часте використання такого способу перевезення носорогів, Редкліфф був першим, хто захотів дізнатися як вони себе почувають після перельоту на вертольоті вниз головою. Спойлер — з ними все нормально.

Медична премія пішла четвірці вчених, які довели, що оргазм зменшує набряк слизової носа і допомагає при нежиті.

Біологічна премія дісталася шведській науковиці за вивчення "мови кішок" крім муркотіння і нявкання.

Екологічна премія — ірано-іспанській команді вчених за збір з тротуарів і вивчення бактерій на жувальній гумці.

Премія миру дісталася американцям за доказ ролі бороди в зниженні потужності удару по обличчю.

Хімічна премія була присуджена за вивчення запаху після глядачів в кінотеатрі. Виявляється, зображення на екрані впливає на те, як буде пахнути в залі після фільму.

Економічну премію отримав Павло Блаватський, українець за походженням і професор бізнес-школи у Франції довів, що за рівнем ожиріння політиків можна судити про рівень корупції.

Премії з фізики і кінетики ідеально доповнили одна одну. Одні вчені з’ясовували чому пішоходи не врізаються один в одного, а інші — чому в цьому трапляються похибки.

Раніше "Телеграф" писав, що на Венеціанському кінофестивалі Україну представляють відразу три фільми.