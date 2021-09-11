Перевернутые носороги и лечение насморка оргазмом: Шнобелевская премия 2021

В США вручили награды Ig Nobel Prize или более известной как Шнобелевская премия.

Настоящие серьезные научные труды, посвященные казалось бы глупым темам — традиционные лауреаты и победители Шнобелевской премии. Ее вручили уже в 31 раз.

Об этом сообщает ВВС.

Победители в этом году награды получали дистанционно из-за карантинных ограничений. Призы — шестеренка, которую нужно распечатать и собрать самому, а также купюра в 10 триллионов долларов. Правда зимбабвийских, такая банкнота вышла из оборота.

Транспортная премия в 2021 досталась ученому из Корнеллского университета в США Робину Редклиффу. Преподаватель с кафедры дикой природы ветеринарного колледжа в Намибии изучал, как влияет перевозка вниз головой на организм носорогов. Дюжину животных подвешивали на 10 минут вверх тормашками. Несмотря на частое использование такого способа перевозки носорогов, Редклифф был первым, кто захотел узнать как они себя чувствуют после перелета на вертолете вниз головой. Спойлер — с ними все нормально.

Медицинская премия ушла четверке ученых, доказавших, что оргазм уменьшает отек слизистой носа и помогает при насморке.

Биологическая премия досталась шведской ученой за изучение "языка кошек" помимо мурчания и мяукания.

Экологическая премия — ирано-испанской команде ученых за сбор с тротуаров и изучение бактерий на жевательной резинке.

Премия мира досталась американцам за доказательство роли бороды в снижении мощности удара по лицу.

Химическая премия была присуждена за изучение запаха после зрителей в кинотеатре. Оказывается, изображение на экране влияет на то, как будет пахнуть в зале после фильма.

Экономическую премию получил Павел Блаватский, украинец по происхождению и профессор бизнес-школы во Франции доказал, что по уровню ожирения политиков можно судить про уровень коррупции.

Премии по физике и кинетике идеально дополнили друг друга. Одни ученые выясняли почему пешеходы не врезаются друг в друга, а вторые — почему в этом случаются погрешности.

Ранее "Телеграф" писал, что на Венецианском кинофестивале Украину представляют сразу три фильма.