У США розіграли один з найбільших джек-потів в історії лотереї: скільки отримає переможець
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Сума залежить від того, чи захоче переможець забрати відразу весь виграш.
У США розшукують власника сьомого за масштабами виграшу в лотереї в історії країни — 699,8 мільйона доларів США, що в гривневому еквіваленті становить майже 18,5 млрд. Виграшний квиток придбали в Каліфорнії.
Про це повідомляє сайт лотереї.
Цей виграш потрапив в ТОП-5 лотереї Powerball. Квиток цієї лотереї з виграшною комбінацією не попадався з червня. Три рази на тиждень оголошується призова комбінація. Якщо квиток з такими цифрами продають — власник може зірвати куш.
Квиток з виграшними цифрами понеділка купили в невеликому продуктовому магазині в Морро-Бей.
Відзначається, що максимальну суму — 699,8 млн доларів переможець отримає в разі ануїтету — поступової виплати нагороди у вигляді щорічної ренти.
Якщо забирати всі гроші відразу — сума джекпоту зменшиться в півтора рази і складе 496 млн доларів (понад 13 млрд гривень).
Раніше "Телеграф" писав, що американець в казино поставив три долари, а виграв новий автомобіль завдяки щасливому випадку і акції від розважального закладу.
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