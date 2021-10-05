У США розіграли один з найбільших джек-потів в історії лотереї: скільки отримає переможець

Сума залежить від того, чи захоче переможець забрати відразу весь виграш.

У США розшукують власника сьомого за масштабами виграшу в лотереї в історії країни — 699,8 мільйона доларів США, що в гривневому еквіваленті становить майже 18,5 млрд. Виграшний квиток придбали в Каліфорнії.

Про це повідомляє сайт лотереї.

Цей виграш потрапив в ТОП-5 лотереї Powerball. Квиток цієї лотереї з виграшною комбінацією не попадався з червня. Три рази на тиждень оголошується призова комбінація. Якщо квиток з такими цифрами продають — власник може зірвати куш.

Квиток з виграшними цифрами понеділка купили в невеликому продуктовому магазині в Морро-Бей.

Виграшними стала така комбінація цифр

Відзначається, що максимальну суму — 699,8 млн доларів переможець отримає в разі ануїтету — поступової виплати нагороди у вигляді щорічної ренти.

Якщо забирати всі гроші відразу — сума джекпоту зменшиться в півтора рази і складе 496 млн доларів (понад 13 млрд гривень).

Раніше "Телеграф" писав, що американець в казино поставив три долари, а виграв новий автомобіль завдяки щасливому випадку і акції від розважального закладу.