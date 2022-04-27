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У США сьогодні розглянуть історичний закон для України

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Україні поставлятимуть зброю згідно із законом про ленд-ліз Новина оновлена 27 квітня 2022, 09:52
Україні поставлятимуть зброю згідно із законом про ленд-ліз

Закон дозволить швидше постачати зброю Україні.

У середу, 27 квітня, Палата представників США розгляне закон про ленд-ліз для України.

Про це повідомляється на сайті Палати представників США.

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"Сьогодні о 21:00 за київським часом заплановано розгляд акту S. 3522 — закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні", — сказано в повідомленні.

Закон допоможе прискорити передачу Україні важливого військового обладнання та інших критичних постачань за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-отримувачі виплатять їхню вартість США пізніше.

Що таке ленд-ліз

Поняття "ленд-ліз", що стало поєднанням слів "дати в борг" і "здати в оренду", з’явилося 11 березня 1941 року, коли Конгрес США ухвалив закон, яким дозволялися безоплатні поставки країнам, чий захист є важливим для самих Сполучених Штатів.

У роки Другої світової основними одержувачами ленд-лізу від США стали Великобританія, СРСР, Франція та Китай на загальну суму близько 50 мільярдів доларів, що зараз еквівалентно приблизно 750 мільярдам доларів.

Нагадаємо, 7 квітня члени американського Сенату одноголосно підтримали закон про ленд-ліз.

У свою чергу Глава української розвідки пояснив, що для України означає ленд-ліз від США і чи потрібно нам за нього платити.

Теги:
#США #Росія #Ленд-ліз
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