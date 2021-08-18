Яблучний спас 2021: які продукти святять у церкві (список)

Що можна освятити в церкві 19 серпня на Яблучний Спас, а що краще не брати з собою в храм.

Наближається одне з головних і важливих свят врожаю — Яблучний Спас, який відзначається 19 серпня. У цей день прийнято ходити до церкви і освячувати продукти, особливо яблука.

Однак перед тим, як йти в храм, потрібно правильно зібрати кошик з продуктами, які ви хочете освятити, адже кожен продукт несе певне символічне значення.

Що ж покласти в кошик на Яблучний Спас?

Обов'язковими продуктами є яблука і виноград. Також до церкви можна взяти груші, сливи, персики, овочі, хрін, сіль, хліб, різноманітну випічку з яблуками.

Освятити в храмі можна не тільки фрукти, але і лікарське зілля, рослини і овочі: мед, польові квіти і пучок колосків жита і пшениці. Доповнити кошик можуть свічки і зелень.

Варто пам'ятати, що свято припадає на Успенський піст, тому м'ясні вироби та алкоголь краще в церкву не нести.

Також не можна брати з собою гроші та інші матеріальні цінності.

Раніше, "Телеграф" писав, що 19 серпня також відзначається Преображення Господнє.