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Суд обрав запобіжний захід для нападників на фотокореспондента Кужельного під ОПУ (фото)

Автор
Д. Іщенко
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Автор
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Суд обрав запобіжний захід для нападників на фотокореспондента Кужельного під ОПУ (фото) Новина оновлена 18 серпня 2021, 16:02
Антон Голощапов і Микита Губський

Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у побитті фотокореспондента Кужельного на акції під ОПУ.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою одному з підозрюваних у нападі на фотокореспондента видання "Букви" Олександра Кужельного під час акції протесту "Національного корпусу" під Офісом президента, другого відправив під домашній арешт.

Як передає кореспондент "Телеграфа", таке рішення суд прийняв на засіданнях в середу, 18 серпня.

Так, старшому з нападників, 19-річному Микиті Губському, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Засідання суду
Засідання суду

Таким чином, він буде перебувати під арештом до 19 жовтня поточного року.

Микита Губський вислуховує рішення судді.
Микита Губський вислуховує рішення судді.

Захисник Губського вже заявив про намір подавати апеляцію на рішення суду, так як вважає, що максимальним запобіжним заходом може бути домашній арешт, а не тримання під вартою.

Відносно другого підозрюваного в нападі, 17-річного Антона Голощапова, з огляду на його неповноліття, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Антон Голощапов на засіданні суду
Антон Голощапов на засіданні суду

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Суд задовольнив клопотання і відправив Голощапова під цілодобовий домашній арешт з носінням засоби контролю — електронного браслета.

Як повідомлялося, побиття Кужельного викликало великий суспільний резонанс в соцмережах, а фотокореспонденти та журналісти вийшли на акцію протесту під стіни МВС України.

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