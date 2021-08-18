Суд избрал меры пресечения напавшим на фотокорреспондента Кужельного под ОПУ (фото)

Суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в избиении фотокорреспондента Кужельного на акции под ОПУ.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей одному из подозреваемых в нападении на фотокорреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного во время акции протеста "Национального корпуса" под Офисом президента, второго отправил под домашний арест.

Как передает корреспондент "Телеграфа", такое решение суд принял на заседаниях в среду, 18 августа.

Так, старшему из напавших, 19-летнему Никите Губскому, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Заседание суда

Таким образом, он будет находиться под арестом до 19 октября текущего года.

Никита Губский выслушивает решение судьи.

Защитник Губского уже заявил о намерении подавать апелляцию на решение суда, так как считает, что максимальной мерой пресечения может быть домашний арест, а не содержание под стражей.

В отношении второго подозреваемого в нападении, 17-летнего Антона Голощапова, ввиду его несовершеннолетия, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Антон Голощапов на заседании суда

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Суд удовлетворил ходатайство и отправил Голощапова под круглосуточный домашний арест с ношением средства контроля — электронного браслета.

Как сообщалось, избиение Кужельного вызвало большой общественный резонанс в соцсетях, а фотокорреспонденты и журналисты вышли на акцию протеста под стены МВД Украины.