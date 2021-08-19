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Пішла з життя журналістка Ольга Байвидович

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Пішла з життя журналістка Ольга Байвидович Новина оновлена 19 серпня 2021, 19:12
Журналістка Ольга Байвидович

Журналістці було всього 47 років

На 48-му році життя померла українська журналістка Ольга Байвидович. Причиною смерті став серцевий напад, який застав її під час відпочинку на морі.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомив у Facebook колега загиблої Максим Юрченко.

За його словами, Байвидович відпочивала разом з донькою у Бердянську, де у неї і стався серцевий напад. Знайомі журналістки пишуть, що швидка допомога їхала на виклик дуже довго.

В різні часи Ольга Байвидович працювала у таких українських виданнях: "Кореспондент", "Вести", Inforesist, "Обозреватель", "Газета по-киевски".

Друзі та колеги Ольги висловили свої співчуття родині померлої, додавши, що Байвидович завжди була дуже веселою і володіла чудовим почуттям гумору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великій Британії після тривалої хвороби пішла з життя актриса скетч-шоу Дилис Уотлінг.

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