Яке свято 20 серпня: народні прикмети і заборони
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20 серпня в народі відзначають День Марини-Пімени.
У п’ятницю, 20 серпня, православна церква вшановує відразу двох святих — преподобного Пімена і мученика Марина.
Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Одного разу він став просити батьків відвести його в Києво-Печерську лавру, де він би міг зцілитися. Після його приходу, згідно з переказами, до нього з’явилися ангели і здійснили обряд постригу в монахи. Видужав сам Пімен за три дні до своєї смерті.
Святий Марин був страчений язичниками, які відрубали йому голову. Згідно з переказами, він зруйнував жертовник і публічно визнав себе християнином.
20 серпня на Русі зазвичай готували пироги з малиновою начинкою — цим звичаєм відзначали завершення літа.
Народні прикмети 20 серпня:
- Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — очікуй гарної погоди.
- Зоря на сході червона — до швидкого дощу.
- Мало хмар — буде прохолодно і ясно; смугами йдуть — буде дощ.
- Якщо місяць став червоним — треба незабаром чекати сильних вітрів.
Що не можна робити 20 серпня:
- У цей день категорично заборонено ображати лелек. Вірили, що в іншому випадку вони можуть принести нещастя.
- Не варто 20 серпня відмовляти в допомозі. Людина, який виявив черствість в День Марини-Пімени, буде покараний.
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