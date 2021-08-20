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Яке свято 20 серпня: народні прикмети і заборони

Автор
Т. Кармазіна
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Автор
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Яке свято 20 серпня: народні прикмети і заборони Новина оновлена 19 серпня 2021, 19:11
Свято 20 серпня 2021

20 серпня в народі відзначають День Марини-Пімени.

У п’ятницю, 20 серпня, православна церква вшановує відразу двох святих — преподобного Пімена і мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Одного разу він став просити батьків відвести його в Києво-Печерську лавру, де він би міг зцілитися. Після його приходу, згідно з переказами, до нього з’явилися ангели і здійснили обряд постригу в монахи. Видужав сам Пімен за три дні до своєї смерті.

Пімен Багатохворобливий
Пімен Багатохворобливий

Святий Марин був страчений язичниками, які відрубали йому голову. Згідно з переказами, він зруйнував жертовник і публічно визнав себе християнином.

Святий Марин
Святий Марин

20 серпня на Русі зазвичай готували пироги з малиновою начинкою — цим звичаєм відзначали завершення літа.

Народні прикмети 20 серпня:

  • Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — очікуй гарної погоди.
  • Зоря на сході червона — до швидкого дощу.
  • Мало хмар — буде прохолодно і ясно; смугами йдуть — буде дощ.
  • Якщо місяць став червоним — треба незабаром чекати сильних вітрів.

Що не можна робити 20 серпня:

  • У цей день категорично заборонено ображати лелек. Вірили, що в іншому випадку вони можуть принести нещастя.
  • Не варто 20 серпня відмовляти в допомозі. Людина, який виявив черствість в День Марини-Пімени, буде покараний.
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