Яке свято 20 серпня: народні прикмети і заборони

20 серпня в народі відзначають День Марини-Пімени.

У п’ятницю, 20 серпня, православна церква вшановує відразу двох святих — преподобного Пімена і мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий все життя був нездоровий. Одного разу він став просити батьків відвести його в Києво-Печерську лавру, де він би міг зцілитися. Після його приходу, згідно з переказами, до нього з’явилися ангели і здійснили обряд постригу в монахи. Видужав сам Пімен за три дні до своєї смерті.

Пімен Багатохворобливий

Святий Марин був страчений язичниками, які відрубали йому голову. Згідно з переказами, він зруйнував жертовник і публічно визнав себе християнином.

Святий Марин

20 серпня на Русі зазвичай готували пироги з малиновою начинкою — цим звичаєм відзначали завершення літа.

Народні прикмети 20 серпня:

Ранковий туман після сходу сонця 20 серпня розсіюється досить швидко — очікуй гарної погоди.

Зоря на сході червона — до швидкого дощу.

Мало хмар — буде прохолодно і ясно; смугами йдуть — буде дощ.

Якщо місяць став червоним — треба незабаром чекати сильних вітрів.

Що не можна робити 20 серпня: