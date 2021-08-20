Какой праздник 20 августа: народные приметы и запреты
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20 августа в народе отмечают День Марины-Пимены.
В пятницу, 20 августа, православная церковь чтит сразу двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
Пимен Многоболезненный всю жизнь был нездоров. Однажды он стал просить родителей отвести его в Киево-Печерскую лавру, где он бы мог исцелиться. После его прихода, согласно преданиям, к нему явились ангелы и свершили обряд пострижения в монахи. Выздоровел сам Пимен за три дня до своей смерти.
Святой Марин был казнен язычниками, которые отрубили ему голову. Согласно преданию, он разрушил жертвенник и публично исповедал себя христианином.
20 августа на Руси обычно готовили пироги с малиновой начинкой – этим обычаем отмечали завершение лета.
Народные приметы 20 августа:
- Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро – ожидай хорошей погоды.
- Заря на восходе красная – к скорому дождю.
- Мало облаков – будет прохладно и ясно; полосами идут – будет дождь.
- Если луна стала красной — надо вскоре ждать сильных ветров.
Что нельзя делать 20 августа:
- В этот день категорически запрещено обижать аистов. Верили, что в противном случае они могут принести несчастье.
- Не стоит 20 августа отказывать в помощи. Человек, проявивший черствость в День Марины-Пимены, будет наказан.
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