Морський парад і "Забіг у вишиванках": плани заходів до Дня Незалежності в Одесі, Львові та Дніпрі

Попереду нас чекає свято — День Незалежності, 24 серпня.

Зовсім скоро українці будуть відзначати найголовніше свято для всієї країни — День незалежності України. Відзначимо, що святкові вихідні триватимуть з суботи 21 серпня по вівторок, 24 серпня.

"Телеграф" дізнався, які урочисті заходи будуть проходити в цей уїк-енд в Одесі, Львові та Дніпрі і куди варто сходити.

Одеса — святкові заходи

Заходи, присвячені 30-річчю Незалежності України, в Одесі стартують вже в четвер, 19 серпня.

19 серпня о 19:00 біля колонади Воронцовського палацу (вул. Приморська) пройде святковий концерт оркестру Одеської філармонії за участю відомого піаніста, народного артиста України Олексія Ботвінова.

20 серпня в 11:00 у Літньому театру Міського саду відкривається фестиваль "Акація фест".

20 серпня в 12:00 на Приморському бульварі і о 16:00 Міськсад (вул. Преображенська, 24) відбудеться міжнародний культурно-мистецький проект "Україна і Світ".

21 серпня на Приморському бульварі Одеси стартує традиційний Вишиванковий фестиваль, який триватиме до 24 серпня і завершиться автопробігом по наступним маршрутом:

вул. Ланжеронівська — вул. Пушкінська — вул. Грецька — вул. Рішельєвська — Привокзальний провулок — Привокзальна площа — вул. Середньофонтанська — вул. Пироговська — просп. Шевченко — площа Десятого квітня — вул. Академічна — Французький бульвар — Італійський бульвар — Привокзальна площа — вул. Пушкінська — вул. Ланжеронівська.

23 серпня о 09:00 — підняття Державного Прапора України біля нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту "Одеса" (вул. Центральний аеропорт, 2).

О 10:30 — підняття Державного Прапора України біля одеської мерії на Думській площі.

О 20:00 на Потьомкінських сходах — великий концерт артистів Одеського національного академічного театру опери та балету "Спадщина.ua".

24 серпня, в день 30-ї річниці незалежності України, в парку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Початок — о 9:00.

О 10:00 — розпочнеться морський парад — урочисте проходження бойових кораблів, проліт авіації, показ повітряного, морського та статистичного озброєння і військової техніки (мис Малий Фонтан і Морський вокзал).

Об 11:00 в парку Шевченка відбудеться презентація Алеї імені Тараса Шевченка.

У цей день з 8:00 до 14:00 в парку Шевченка пройде забіг у вишиванках.

Біля естрадного майданчика "Ракушка" (парк ім. Т.Г. Шевченка) відбудеться захід "Національний рекорд України: наймасовіша дегустація кондитерських виробів" БКК від Шефа ".

О 9:00 розпочнеться Марш захисників і патріотів України, учасники якого пройдуть вулицями Одеси за маршрутом: Театральний майдан — вул. Рішельєвська — вул. Пантелеймонівська — Привокзальний провулок — Італійський бульвар — Куликове поле — вул. Канатна — сквер Героїв Небесної Сотні — меморіальний камінь на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси. Біля меморіального каменю відбудеться мітинг.

Завершиться святкування Дня Незалежності України великим гала-концертом на Потьомкінських сходах (18:00) і святковим феєрверком.

Львів — святкові заходи

Святкувати річницю незалежності почнуть ще 22 серпня, але більшість заходів запланували на 24 серпня.

22 серпня: Урочисті заходи до Дня Незалежності. Святковий концерт від ФМ "Галичина", бойківська кухня, майстер-класи народних ремесел, концертна програма від молодіжних клубів Львова, читання казок від Лесі Кічури.

23 серпня:

Урочисте засідання з нагоди Дня Державного Прапора України в сесійній залі Львівської міської ради. Під час заходу будуть піднімати прапор над вежею Ратуші.

Модернове дійство "Народження незалежності". Постановки "Сни за Кобзарем" і "Коли цвіте папороть" Євгена Станковича на проспекті Свободи перед Львівською оперою.

Підняття прапора і презентація проекту "Музика під відкритим небом" біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Спільна молитва і духовний концерт Львівської національної філармонії.

24 серпня 9:00:

на площі біля Оперного театру стартує святковий "Забіг у вишиванках";

піший "Марш нескорених". Він почнеться з Личаківського кладовища, учасники пройдуть по маршруту на Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

12:00 — в палаці Хоткевича розпочнеться святкова програма.

14:00 — на Левандівці відбудеться фестиваль Параджанова. Можна буде відвідати виставку кіноафіш, взяти участь в екскурсії Левандівка і сходити на концерт.

16:30 — на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбудеться Акафіст Пресвятій Богородиці.

17:00 — львів’ян запрошують на RE ZAVOD FEST на вул. Заводський.

18:00:

на площі перед Оперним виступить військовий оркестр Академії сухопутних військ;

на площі біля Академії сухопутних військ відбудеться великий святковий концерт до Дня Незалежності. У ньому візьме участь, зокрема, Alyona Alyona і група KALUSH;

на "Арені Львів" розпочнеться святковий концерт з хітами 90-х — Boney M, East 17, Snap !, Mr.President (Lazzy Dee), Captain Jack, NaNa і Global Deejays.

До 22:00 у озера на вул. Симоненко святкуватимуть День Незалежності, там будуть виступати дитячі колективи і буде розважальна програма.

Дніпро — святкові заходи

20 серпня в 10:00 відбудеться Kahoot! до Дня Незалежності. Долучитися до гри може будь-хто через онлайн-трансляцію на youtube-каналі молодіжної ради Дніпра.

21 і 22 серпня на аеродромі "Кам’янка" (вулиця Березинська, 90) відбудеться фестиваль повітроплавання Dnipro open sky. Відвідувачі зможуть політати на літаках і повітряних кулях, а також взяти участь у запуску моделей ракет. Крім того, буде концертна програма та майстер-класи.

У неділю, 22 серпня, в селищі Шевченкове Дніпровського району відбудеться "Сірко Мега Фест". Розпочнеться о 10:00. Виступлять народні колективи, будуть звучати музичні вітання. О 13:30 стартує головна подія — міні-реконструкція козацького бою. Урочисте відкриття — о 14:00. На фестивалі працюватиме ярмарок. Можна буде спробувати козацький куліш. Увечері — подивитися вогняне фаєр-шоу. Свято триватиме до 20:00.

У День Прапора 23 серпня під всіх 86 громадах регіону піднімуть синьо-жовті прапори. Урочистості відбудуться і біля найбільших в регіоні флагштоків — в Дніпрі і Кривому Розі. Початок — о 09:00.

У День Незалежності, 24 серпня, на Театральній площі в Дніпрі буде звучати музика під відкритим небом. А саме — симфонічні композиції і популярні українські хіти. У Дніпропетровському театрі опери та балету відбудеться прем’єра вистави "Мавка".

У сквері "Прибережний" з 10:00 до 22:00, пройде масштабна подія у сфері здоров’я, спорту і краси — сімейний фестиваль здоров’я "Be healthy. Здоровий ти — здорове місто". Спеціальний гість — Дмитро Карпачов. На заході гостей чекають безкоштовні консультації провідних фахівців, виступи федерацій спорту та клубів міста, корисний фуд-корт. На фестивалі також встановлять рекорд України — з суші викладуть прапор України довжиною 15 метрів.

З 14:30 до 15:00 у парку імені Тараса Шевченка організують флешмоб "Прапор України". Учасники розгорнуть 50-метровий державний прапор.

З 15:00 до 18:00 в цьому ж парку відбудеться міська дитячо-патріотична гра "Котигорошко-2021". Цього року тема — "Українські традиційні свята". Гостей заходу чекає квест, розважальна програма, тематичні фотозони, завершальний флешмоб.

25 серпня о 16:00 в парку Глоби відбудеться спортивно-музичне свято на двох локаціях. Перша — у літнього театру, тут буде музичний марафон. Друга — в центральній частині парку, де зазвичай ставлять новорічну ялинку. Тут виступатимуть спортивні школи і федерації.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в цьому році святкування Дня незалежності триватиме три дні: програма насичена різними подіями.