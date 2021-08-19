Прогноз погоди на святкові вихідні в Україні: де очікуються дощі

Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати українцям у найближчі вихідні та в День Незалежності

Українців чекають подовжені вихідні з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24 серпня. На яку погоду очікувати у вихідні дні та у святкові День прапора і День Незалежності України? "Телеграф" дізнався прогноз у синоптикині Наталки Діденко.

Так, у п’ятницю, 20 серпня, в Україні найбільш ймовірні дощі з грозами у східних областях, на південному сході, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині. На решті території країни переважатиме суха погода.

Надалі, пояснює Діденко, антициклон Fridoline витіснить залишки атмосферного фронту з України і практично повсюди очікується суха сонячна комфортна погода. Незначні дощі в суботу, 21 серпня, можуть бути на сході, а також навколо Карпат.

Тоді як 22 і 23 серпня, значну частина доби 24 серпня очікується суха погода. Поряд із цим, каже синоптикиня, 24 серпня до України підійде атмосферний фронт, що зумовить локальні, короткочасні дощі на заході, а також подекуди на півночі України включно з Києвом. У другій половині дня та ввечері в столиці є досить велика імовірність дощу з грозою. Натомість з 20 по 23 серпня кияни можуть радіти сонячній погоді з комфортною температурою. Сильна спека відступила, в тому числі, зі східних регіонів країни. Тож, зазначає Діденко, термічний режим буде сприятливим.

За прогнозом, температура повітря вище 30 градусів тепла може перевалити в східних та центральних областях. Крім того, підйом стовпчиків термометрів очікується 24 серпня в Києві. Тоді як захід і північ, частина центру застануть температуру на рівні 24-29 градусів із позначкою "плюс".