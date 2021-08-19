Рус

Прогноз погоди на святкові вихідні в Україні: де очікуються дощі

Автор
Т. Єрохіна
Дата публікації
Читати російською
Автор
82
Прогноз погоди на святкові вихідні в Україні: де очікуються дощі Новина оновлена 19 серпня 2021, 15:33
Ілюстративне фото

Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати українцям у найближчі вихідні та в День Незалежності

Українців чекають подовжені вихідні з суботи, 21 серпня, по вівторок, 24 серпня. На яку погоду очікувати у вихідні дні та у святкові День прапора і День Незалежності України? "Телеграф" дізнався прогноз у синоптикині Наталки Діденко.

Так, у п’ятницю, 20 серпня, в Україні найбільш ймовірні дощі з грозами у східних областях, на південному сході, а також на Дніпропетровщині та Полтавщині. На решті території країни переважатиме суха погода.

Надалі, пояснює Діденко, антициклон Fridoline витіснить залишки атмосферного фронту з України і практично повсюди очікується суха сонячна комфортна погода. Незначні дощі в суботу, 21 серпня, можуть бути на сході, а також навколо Карпат. 

Тоді як 22 і 23 серпня, значну частина доби 24 серпня очікується суха погода. Поряд із цим, каже синоптикиня, 24 серпня до України підійде атмосферний фронт, що зумовить локальні, короткочасні дощі на заході, а також подекуди на півночі України включно з Києвом. У другій половині дня та ввечері в столиці є досить велика імовірність дощу з грозою. Натомість з 20 по 23 серпня кияни можуть радіти сонячній погоді з комфортною температурою. Сильна спека відступила, в тому числі, зі східних регіонів країни. Тож, зазначає Діденко, термічний режим буде сприятливим. 

За прогнозом, температура повітря вище 30 градусів тепла може перевалити в східних та центральних областях. Крім того, підйом стовпчиків термометрів очікується 24 серпня в Києві. Тоді як захід і північ, частина центру застануть температуру на рівні 24-29 градусів із позначкою "плюс".

Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Гроші
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Субсидію зменшувати не будуть, але право її отримувати — доведеться доводити
Дата публікації
Категорія
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Україна має статус "майже члена ЄС" та "майже члена НАТО", - Зеленський
Дата публікації
Категорія
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Голова Центру протидії дезінформації зібралася в декрет — за час роботи про її досягнення нічого невідомо
Дата публікації
Категорія
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Живете невідповідно до своїх достатків — платіть податки: в Україні створюють систему стеження за доходами громадян
Дата публікації
Категорія
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
"Ніхто не хотів давати йому ляпаса": Рибчинський висловився про скандал навколо Зіброва і пісні "Хрещатик"
Дата публікації
Категорія
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
За схемою Януковича: як Зеленський планує зняти Кличко і взяти контроль над Києвом
Дата публікації
Категорія
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу
Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу