Погода в Одесі: на курорт прийшло різке похолодання

Яка погода в Одесі на Яблучний Спас.

У четвер, 19 серпня, в Одесі та Одеській області було оголошено штормове попередження через можливу грозу. Місто перейде під вплив холодного атмосферного фронту.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дощ почався ще вночі, проте до вечора опади повинні припинитися. Також очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду і є ймовірність граду.

Попри сильний вітер та дощ, температура повітря становить вдень 23 — 25 градусів вище нуля, а вночі буде 16-18 ° С. В області — мінлива хмарність, вночі та вранці місцями сильний дощ, гроза.

Повідомляється, що до 20 серпня дощі повинні закінчитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода до кінця тижня 22 серпня.

Нагадуємо, що на початку серпня трасу "Одеса-Миколаїв" засипало снігом.