Спекотні дніта холодні ночі: якою буде погода в найближчі дні

Українців порадує комфортна літня погода.

В Україні 22 серпня очікується сонячна та суха погода.

Про це свідчать синоптичні карти Укргідрометцентру.

У найближчу добу в західних регіонах країни встановиться малохмарна погода з комфортними +23...+28° вдень. Вночі +12...+14°. У Карпатах вдень +17...+18°, вночі +15°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

На півночі країни без опадів, вдень + 25...+27°, вночі +14...+16°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У центральній Україні мінлива хмарність, без опадів. Вдень +25...+27°, вночі +13...+15°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях триває літо: вдень +26...+28°, вночі +15...+17°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході та в Криму сонячно, опадів не передбачається, вдень +25...+27°, вночі +16...+18°.

У Києві в неділю малохмарна погода, вночі температура повітря опуститься до +16°, вдень +24...+26°.

Погода в Україні 22 серпня

У понеділок, 23 серпня, очікується тепла малохмарна погода. На заході пройдуть грозові дощі. Вдень до +27°, вночі до +15°.

Погода в Україні 23 серпня

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на українських морських курортах на вихідні до Дня незалежності.