Жаркие дни и холодные ночи: какой будет погода в ближайшие дни

Украинцев порадует комфортная летняя погода.

В Украине 22 августа ожидается солнечная и сухая погода.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Укргидрометцентра.

В ближайшие сутки в западных регионах страны установится малооблачная погода с комфортными +23…+28° днем. Ночью +12…+14°. В Карпатах днем +17…+18°, ночью +15°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

На севере страны без осадков, днем +25…+27°, ночью +14…+16°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В центральной Украине переменная облачность, без осадков. Днем +25…+27°, ночью +13…+15°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях продолжается лето: днем +26…+28°, ночью +15…+17°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На востоке и в Крыму солнечно, осадков не предвидится, днем +25…+27°, ночью +16…+18°.

В Киеве в воскресенье малооблачная погода, ночью температура воздуха опустится до +16°, днем +24…+26°.

Погода в Украине 22 августа

В понедельник, 23 августа, ожидается теплая малооблачная погода. На западе пройдут грозовые дожди. Днем ​​до +27°, ночью до +15°.

Погода в Украине 23 августа

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Напомним, "Телеграф" сообщал, какой будет погода на украинских морских курортах на выходные ко Дню независимости