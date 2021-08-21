Жаркие дни и холодные ночи: какой будет погода в ближайшие дни
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Украинцев порадует комфортная летняя погода.
В Украине 22 августа ожидается солнечная и сухая погода.
Об этом свидетельствуют синоптические карты Укргидрометцентра.
В ближайшие сутки в западных регионах страны установится малооблачная погода с комфортными +23…+28° днем. Ночью +12…+14°. В Карпатах днем +17…+18°, ночью +15°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
На севере страны без осадков, днем +25…+27°, ночью +14…+16°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В центральной Украине переменная облачность, без осадков. Днем +25…+27°, ночью +13…+15°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В восточных областях продолжается лето: днем +26…+28°, ночью +15…+17°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
На востоке и в Крыму солнечно, осадков не предвидится, днем +25…+27°, ночью +16…+18°.
В Киеве в воскресенье малооблачная погода, ночью температура воздуха опустится до +16°, днем +24…+26°.
В понедельник, 23 августа, ожидается теплая малооблачная погода. На западе пройдут грозовые дожди. Днем до +27°, ночью до +15°.
Напомним, "Телеграф" сообщал, какой будет погода на украинских морских курортах на выходные ко Дню независимости
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