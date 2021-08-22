День державного прапора України — дата і історія свята

День державного прапора — це свято всіх поколінь українців!

День державного прапора України святкують двічі на рік: 24 липня в Києві згадують підняття синьо-жовтого прапора над Київрадою в 1990 році. А 23 серпня — день, коли в 1991 році прапор вивісили над Верховною Радою.

У 2021 року День державного прапора України випадає на понеділок, а у вівторок, 24 серпня, Україна святкує День незалежності.

Перші згадки об’єднання синього і жовтого кольорів на офіційній символіці датовані 1256 роком — це був герб Львова із зображенням жовтого лева на блакитному тлі, який місту подарував князь Данило Галицький. Також золотий і синій кольори використовували на гербі Галицько-Волинського князівства.

Герб Львова, 1256 рік

Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати в 1848 році, від початку українського національного відродження в Галичині і Буковині. Головна руська рада оголосила своїм гербом лева на блакитному тлі і синьо-жовтий прапор. Цей же прапор, тільки з жовтою смугою вгорі, був державним прапором УНР.

Існує міф, що прапор повинен бути не синьо-жовтим, а жовто-блакитним, і те, що його перевернули — є головною причиною нещасть, які випадають на долю України. Втім, раніше можна було зустріти обидва варіанти, а після повалення Гетьманату в грудні 1918 року уряд УНР затвердив нинішню послідовність смуг.

За однією версією, синій на прапорі символізує небо, а жовтий — колосся пшениці. За іншою, це символи двох головних стихій природи: води і вогню. З релігійної точки зору, жовтий уособлює Творця, а блакитний — все земне.

Прапор України

Вперше після Лютневої революції 1917 року синьо-жовті прапори з’явилися в Києві, Одесі та Харкові. Після розпаду СРСР 18 вересня 1991 президія Верховної Ради затвердила за синьо-жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора країни.

4 вересня 1991 над Верховною Радою вперше підняли синьо-жовтий прапор

У 2009 році була заснована щорічна офіційна церемонія підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Нагадаємо, що в 2020 році напередодні свята в Києві підняли найбільший прапор України.