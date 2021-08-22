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Випускникам Академії СБУ вручили пам’ятні медалі імені Баканова (фотофакт)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Випускникам Академії СБУ вручили пам’ятні медалі імені Баканова (фотофакт) Новина оновлена 22 серпня 2021, 09:42
Керівник СБУ Іван Баканов

Ім'я керівника СБУ викарбували на аверсі медалі

В Академії Служби безпеки України випускникам видали медалі з відчеканеним іменем чинного керівника відомства Івана Баканова. У мережі заявили, що Баканову необхідно обстежитися у психіатра.

Відповідний фотофакт пізно ввечері у суботу, 21 серпня, оприлюднив у Facebook журналіст Володимир Бойко.

"Ось що буває, коли громадян призивають на військову службу без проходження медичного огляду: лейтенант Баканов роздав випускникам Академії СБУ пам’ятні медалі на честь себе, коханого", — йдеться у підписі до фотографій медалі.

"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"

Судячи з кадрів, ім’я Івана Баканова зображено на аверсі медалі зверху над Державним гербом України, а на реверсі викарбувана емблема СБУ та напис Служба Безпеки України.

"Думаю, цього достатньо, щоби відправити Івана Геннадійовича на примусове обстеження до психіатра", — додав журналіст Володимир Бойко.

Цю медаль від чинного керівника СБУ у мережі також не обійшли увагою. Більшість користувачів таку ідею розкритикували, однак знайшлися й такі, хто став на захист Баканова і порівняв медаль з грамотою.

Реакція мережі на "Медаль Баканова"
Реакція мережі на "Медаль Баканова"
Реакція мережі на "Медаль Баканова"
Реакція мережі на "Медаль Баканова"
Реакція мережі на "Медаль Баканова"
Реакція мережі на "Медаль Баканова"

Варто зазначити, що так звана "Медаль Баканова" до переліку відомчих відзнак не включена, а це означає, що її виробництво не могли здійснювати за рахунок бюджетних коштів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше керівник СБУ Іван Баканов потрапив у скандал через російське громадянство своєї дружини.

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