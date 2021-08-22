Випускникам Академії СБУ вручили пам’ятні медалі імені Баканова (фотофакт)

Ім'я керівника СБУ викарбували на аверсі медалі

В Академії Служби безпеки України випускникам видали медалі з відчеканеним іменем чинного керівника відомства Івана Баканова. У мережі заявили, що Баканову необхідно обстежитися у психіатра.

Відповідний фотофакт пізно ввечері у суботу, 21 серпня, оприлюднив у Facebook журналіст Володимир Бойко.

"Ось що буває, коли громадян призивають на військову службу без проходження медичного огляду: лейтенант Баканов роздав випускникам Академії СБУ пам’ятні медалі на честь себе, коханого", — йдеться у підписі до фотографій медалі.

"Медаль Баканова"

"Медаль Баканова"

Судячи з кадрів, ім’я Івана Баканова зображено на аверсі медалі зверху над Державним гербом України, а на реверсі викарбувана емблема СБУ та напис Служба Безпеки України.

"Думаю, цього достатньо, щоби відправити Івана Геннадійовича на примусове обстеження до психіатра", — додав журналіст Володимир Бойко.

Цю медаль від чинного керівника СБУ у мережі також не обійшли увагою. Більшість користувачів таку ідею розкритикували, однак знайшлися й такі, хто став на захист Баканова і порівняв медаль з грамотою.

Реакція мережі на "Медаль Баканова"

Реакція мережі на "Медаль Баканова"

Реакція мережі на "Медаль Баканова"

Варто зазначити, що так звана "Медаль Баканова" до переліку відомчих відзнак не включена, а це означає, що її виробництво не могли здійснювати за рахунок бюджетних коштів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше керівник СБУ Іван Баканов потрапив у скандал через російське громадянство своєї дружини.