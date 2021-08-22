Випускникам Академії СБУ вручили пам’ятні медалі імені Баканова (фотофакт)
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Ім'я керівника СБУ викарбували на аверсі медалі
В Академії Служби безпеки України випускникам видали медалі з відчеканеним іменем чинного керівника відомства Івана Баканова. У мережі заявили, що Баканову необхідно обстежитися у психіатра.
Відповідний фотофакт пізно ввечері у суботу, 21 серпня, оприлюднив у Facebook журналіст Володимир Бойко.
"Ось що буває, коли громадян призивають на військову службу без проходження медичного огляду: лейтенант Баканов роздав випускникам Академії СБУ пам’ятні медалі на честь себе, коханого", — йдеться у підписі до фотографій медалі.
Судячи з кадрів, ім’я Івана Баканова зображено на аверсі медалі зверху над Державним гербом України, а на реверсі викарбувана емблема СБУ та напис Служба Безпеки України.
"Думаю, цього достатньо, щоби відправити Івана Геннадійовича на примусове обстеження до психіатра", — додав журналіст Володимир Бойко.
Цю медаль від чинного керівника СБУ у мережі також не обійшли увагою. Більшість користувачів таку ідею розкритикували, однак знайшлися й такі, хто став на захист Баканова і порівняв медаль з грамотою.
Варто зазначити, що так звана "Медаль Баканова" до переліку відомчих відзнак не включена, а це означає, що її виробництво не могли здійснювати за рахунок бюджетних коштів.
Як повідомляв "Телеграф", раніше керівник СБУ Іван Баканов потрапив у скандал через російське громадянство своєї дружини.
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