Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж

У Києві відбулася офіційна церемонія підняття національного прапора — з нардепами, військовими і журналістами

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора, в честь чого в Києві біля Верховної Ради урочисто підняли синьо-жовтий символ нашої країни.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", на святі були присутні нардепи, військові та журналісти, які під час урочистого моменту співали гімн України.

Українські нардепи урочисто співають національний гімн

Підняття прапора України

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Відзначимо, що це свято відзначають з 2004 року — з тих пір у всіх містах в цей день урочисто піднімають українські прапори.

Вважається, що нинішні синій і жовтий кольори з’явилися на національному прапорі за часів існування Української Народної Республіки. А офіційно його вперше підняли на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року.

У Києві ж він вперше з’явився 24 липня, після чого рівно 30 років тому — 23 серпня 1991 року — його урочисто внесли в зал ВРУ напередодні проголошення незалежності України.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в місті Кременець Тернопільської області встановили флагшток, на якому на висоті 30 метрів буде майоріти український прапор. Однак без скандалу не обійшлося: будівельники, які монтували споруду, зруйнували частину історичної пам’ятки 16 століття.