Біля Верховної Ради урочисто підняли прапор України — фоторепортаж
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У Києві відбулася офіційна церемонія підняття національного прапора — з нардепами, військовими і журналістами
23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора, в честь чого в Києві біля Верховної Ради урочисто підняли синьо-жовтий символ нашої країни.
Як повідомляє кореспондент "Телеграфа", на святі були присутні нардепи, військові та журналісти, які під час урочистого моменту співали гімн України.
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
Відзначимо, що це свято відзначають з 2004 року — з тих пір у всіх містах в цей день урочисто піднімають українські прапори.
Вважається, що нинішні синій і жовтий кольори з’явилися на національному прапорі за часів існування Української Народної Республіки. А офіційно його вперше підняли на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року.
У Києві ж він вперше з’явився 24 липня, після чого рівно 30 років тому — 23 серпня 1991 року — його урочисто внесли в зал ВРУ напередодні проголошення незалежності України.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в місті Кременець Тернопільської області встановили флагшток, на якому на висоті 30 метрів буде майоріти український прапор. Однак без скандалу не обійшлося: будівельники, які монтували споруду, зруйнували частину історичної пам’ятки 16 століття.
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