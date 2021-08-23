Дніпро, Харків і Одеса: як виглядають найбільші прапори в різних містах України (фото, відео)

В українських містах відзначають День Державного прапора країни в понеділок, 23 серпня.

День Державного прапора України відзначають з 2004 року — з тих пір у всіх містах в цей день урочисто піднімають українські прапори. Так, в Києві біля Верховної Ради пройшла урочиста церемонія підняття прапора, під час якої всі присутні співали гімн України.

Підняття прапора України

Одеса

В суботу вранці, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси було піднято прапор України розміром 18 м в висоту і 5 м в ширину.

Відзначимо, що ця традиція дотримується в місті напередодні Дня Незалежності України в рамках Вишиванкового фестивалю вдруге починаючи з минулого року.

Також 23 серпня, традиційно, національний прапор розгорнули на Потьомкінських сходах.

Харків

У центрі Харкова на Сергіївської площі підняли український прапор на стометрову висоту. Проектна висота флагштока становить понад 101 метр, а сам прапор розміром 15 на 22,5 метра.

Дніпро

У Дніпрі 23 серпня завдяки рятувальникам ГСЧС і водіям-операторам пожежних автодрабин було піднято величезний прапор України, розмір якого становить 12 х18 метрів.

Сам процес супроводжувався флешмобом.

Підняття прапора України в Дніпрі

Підняття прапора України в Дніпрі

Як раніше повідомляв "Телеграф", встановлення флагштоків до Дня Незалежності в різних містах України супроводжувалося безліччю невдач. Так, в Херсоні впав найвищий в регіоні флагшток, а приземлився він прямо на припаркований автомобіль чиновника, який відповідав за його установку. Пізніше стало відомо, що через кілька днів після установки в Ужгороді покосився 30-метровий флагшток.

Однак і на цьому епопея з флагштоками не закінчилася — у Коростені встановлення флагштока зірвалося через знайдені кісток мамонта. А на Тернопільщині в процесі установки конструкції під прапор зіпсували замок XVI століття.