Дніпро, Харків і Одеса: як виглядають найбільші прапори в різних містах України (фото, відео)
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В українських містах відзначають День Державного прапора країни в понеділок, 23 серпня.
День Державного прапора України відзначають з 2004 року — з тих пір у всіх містах в цей день урочисто піднімають українські прапори. Так, в Києві біля Верховної Ради пройшла урочиста церемонія підняття прапора, під час якої всі присутні співали гімн України.
Одеса
В суботу вранці, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси було піднято прапор України розміром 18 м в висоту і 5 м в ширину.
Відзначимо, що ця традиція дотримується в місті напередодні Дня Незалежності України в рамках Вишиванкового фестивалю вдруге починаючи з минулого року.
Також 23 серпня, традиційно, національний прапор розгорнули на Потьомкінських сходах.
Харків
У центрі Харкова на Сергіївської площі підняли український прапор на стометрову висоту. Проектна висота флагштока становить понад 101 метр, а сам прапор розміром 15 на 22,5 метра.
Дніпро
У Дніпрі 23 серпня завдяки рятувальникам ГСЧС і водіям-операторам пожежних автодрабин було піднято величезний прапор України, розмір якого становить 12 х18 метрів.
Сам процес супроводжувався флешмобом.
Як раніше повідомляв "Телеграф", встановлення флагштоків до Дня Незалежності в різних містах України супроводжувалося безліччю невдач. Так, в Херсоні впав найвищий в регіоні флагшток, а приземлився він прямо на припаркований автомобіль чиновника, який відповідав за його установку. Пізніше стало відомо, що через кілька днів після установки в Ужгороді покосився 30-метровий флагшток.
Однак і на цьому епопея з флагштоками не закінчилася — у Коростені встановлення флагштока зірвалося через знайдені кісток мамонта. А на Тернопільщині в процесі установки конструкції під прапор зіпсували замок XVI століття.
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