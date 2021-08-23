Похолодає та пройдуть дощі: якою буде погода на День Незалежності

На День Незалежності в західних та північних областях зіпсується погода.

В Україні 24 серпня на більшій частині території пройдуть грозові дощі, температура повітря в окремих регіонах знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так значні дощі, грози очікуються у всіх областях західної України, а також в Київській, Чернігівській та Житомирській.

Температура повітря вночі +14...+16 °, на півдні країни до +17°. Вдень потеплішає до +25...+27°. У західних регіонах очікується +21°, на півдні повітря прогріється до +30°.

Вітер переважно південно-східний, на заході з переходом на західний, 5-10 м/с.

У столиці у вівторок синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі +14...+16°, вдень +25...+27°.

Прогноз погоди на 24 серпня

У середу, 25 серпня, холодне та вологе повітря з західної Європи переміститься на всю територію України. В результаті очікується зниження температури у всіх областях країни. Грозові дощі пройдуть в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Сумкій та Миколаївській областях. Вночі температура повітря +13...+15°, вдень +21...+23°.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 25 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв детальний прогноз погоди на українських курортах на День Незалежності.