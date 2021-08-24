Вміє рахувати і кричати "Слава Україні!": Вінничани створили першу "розумну" гирю (відео)

Гиря рахує підйоми і вигукує Слава Україні.

В Україні розробили першу в світі гирю зі штучним інтелектом. Унікальний спортивний снаряд представив винахідник з Вінниці Андрій Турко.

Презентацію гирі опублікувало на YouTube-каналі видання Вінниця Інфо.

Завдяки вбудованій нейронної мережі, гиря рахує кількість підйомів і на кожен 30-й підйом вигукує "Слава Україні!".

Це перший в світі спортивний снаряд з вбудованим штучним інтелектом. Винахідники представили новинку до Дня Незалежності.

Турко зазначив, що спеціальна версія гирі була виготовлена з алюмінію, проте в майбутньому будуть чавунні моделі вагою від 4 до 42 кг.

Крім того, ідея сподобалася федерації гирьового спорту України і в майбутньому планують влаштувати змагання між Вінницею і Києвом.

Нагадаємо, український легкоатлет-любитель в подробицях розповів про зустріч з ведмедем в Карпатах.