"Не спасался я от медведя, это он от меня убегал": спортсмен рассказал об удивительной встрече в карпатских горах

О том, что в карпатских горах водятся разные хищники, в том числе и медведи – знают, пожалуй, все. Их можно встретить в отдаленных местах, а порой и недалеко от населенных пунктов. Встречи могут быть опасными для человека, о чем не устают предупреждать егеря лесоохотничьих хозяйств и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Но могут быть и забавные случаи. Так, в конце мая уроженец Тернополя, хорошо известный в среде спортсменов-любителей легкоатлетических забегов Сергей Сапига, на своей очередной традиционной вечерней пробежке горными тропами, повстречался с медведем. И написал об этом пост в Фейсбуке.

"Ну, наконец-то! Наконец, слоняясь 30 лет в горах, я встретился с медведем! И не просто встретился, а еще и побегал с ним!

Обычная вечерняя пробежка карпатским тропам с моей спутницей Умой! Выбежали @Горная хижина Белый Слон Гаджина где-то в 20:10. 4 км подъема и, наконец, моя любимая тропа, которая проходит немного дикими лесами Карпат. Пробежав болотную горную долину и забежав в лес в районе горы Мариш, на тропе я увидел большую темно-коричневую фигуру.

Понимая, что это не Ума, потому что она бежит сзади, и не какая-то большая собака, догадываюсь, что это медведь, который просто стоит на тропе и смотрит на меня, но еще сомневаюсь, потому что сильно темнеет. Сбавляю темп и достаю, нет не винтовку, а свисток и начинаю свистеть. К счастью, темное мохнатое не побежало на меня, а развернулось и начало бежать по тропинке. Я, не переставая свистеть, начал преследовать, соблюдая безопасное, я так думал, расстояние 15 - 20 метров. Ума продолжает бежать за мной, я – за тем мохнатым зверем, и когда метров через 100 мы все выбежали на прямую широкую тропу, я убедился, что это бежит впереди медведь! Бежал он точно так, как я видел только по телевизору, смешно и неуклюже, да и то медленно, что даже мне пришлось убавить темп. На этой широкой тропе Ума вырвалась вперед и, не лая, просто бежала за медведем, я со свистком за Умой и так мы бежали где-то метров 50, пока тропа не повернула немного влево, а медведь не побежал вправо вверх...".

Комментариев от знакомых было море: "Есть анекдот. "С какой скоростью надо бежать, чтобы убежать от медведя? Просто надо бежать быстрее, чем твой товарищ!" А вот Сапига этот анекдот развернул в противоположную сторону".

"Учти, что медведи злопамятны. Как на ночном черногорском марафоне тебя встретит – то точно будешь первым на финише".

"А можно финишировать на медведе?"

"Тарас Белошицкий и Серёга настольки суровые, что может быть и такое... Чак Норрис нервно курит в сторонке...".

"Я думаю, что это медведь испугался, если ты вечно заросший как медведь!".

"На Камчатке дали дельный совет: когда замучался бежать, надо бить медведя по морде мокрым штанами".

"Так смеялся, пока читал комментарии, пришлось выйти на улицу подышать свежим воздухом, чтобы отпустило".

Новость также подхватили средства массовой информации. "Телеграф" пообщался с Сергеем Сапигой.

"Так получилось: он побежал, и я побежал – смеется Сергей. – Нам было по пути. Возвращаться назад мне не очень хотелось, а так как он начал убегать от меня, то и я потихоньку пробежался. Если медведь убегает, можно и понаблюдать за таким действом – нечасто выпадает такая возможность".

– Ну а если бы ситуация изменилась, то ваша собака вам бы помогла?

– Как вам сказать? Ума вообще не отреагировала на то, что кто-то там впереди бежит. Она обычно реагирует на коров, или, может, я бы дал ей команду: "Ач! Ач!" – тогда она может нападать. А так я просто молчал, чтобы лишних движений не было и спокойно на расстоянии бежал, она потом выбежала за ним и метрах в 50-ти за ним бежала. Медведь, все-таки – опасное животное, но если бы он развернулся, судя по тому, как он бежит помалу, он вряд ли бы смог нас догнать – потому что он такой худой несчастный был после зимы... Не думаю, что у него хватило бы силы с нами гоняться, тем более, что мы уже были хорошо разогреты, миновали половину дистанции и у нас темп очень хороший был. Хотя из-за него пришлось немножко сбавить его, потому что он не очень спешил. Ему некуда было и уходить в сторону: слева был обрывчик неудобный, а справа – густые кусты, куда сходу и не заскочишь".

–Вы рассказали об этом приключении в Фейсбуке и посыпались комментарии от друзей, причем, некоторые очень прикольные…

– Ой, а некоторые СМИ даже перекрутили информацию. ТСН вон написало "Мужчина спасся от медведя". Не спасался я от медведя, это он от меня убегал. А для иллюстрации материалов ставили таких страшных медведей, что я самих картинок пугался. Все было иначе, после зимней спячки мишка выглядел худым и совсем не грозным. Кстати, я жалею, что было темновато и телефон бы точно не смог запечатлеть вдалеке животное. Может, если бы камера была, то можно было бы эту "погоню" снять, получилось бы смешное видео.

А друзья, конечно, постарались нафантазировать в комментариях! Обхохочешься. Я этого ожидал и специально выставил этот пост, потому что надо было разрядить обстановку. Там недавно был скандал со мной на трейле, после чего получил немало негативных комментариев от людей, которые меня даже не знают.

– Обычно шутят, что если вдогонку за бегуном выпустить злую собаку, то спортсмен покажет лучшие результаты. А у вас смеялись, что вы могли и верхом на медведе добраться до финиша.

– А вот и нет, это сочли бы "посторонней помощью" и дисквалифицировали бы. Я участвую во многих легкоатлетических забегах. Перед этим был забег "Fun Karpaty Dynafit Trail" в Ворохте – как раз неподалеку от той местности, где я встретил медведя, а затем трейл "Карпатия" – это самый старый трейл в Украине. Это на Боржаве, там очень и очень красивые места, и лидерам гонки всегда можно кого-нибудь из животных встретить, особенно ночью. А бежим именно ночью.

Трейл-раннингом – спортивной дисциплиной, подразумевающей бег по природному рельефу в свободном темпе или в рамках соревнования – Сергей Сапига занимается уже более шести лет. С молодости увлекался легкой атлетикой, служил в спортроте в армии. Вспоминает, что когда впервые приехал на спортивные сборы в Карпаты, то сразу влюбился в горы. Когда закончился срок службы в армии, в сложные 90-е годы, со спортом на время пришлось расстаться, но стал ходить в горы, далеко и часто. И таким образом получил богатый туристический опыт. А в 2014-м ему предложили поучаствовать в трейл-раннинге, "быстром туризме", о существовании которого он раньше и не догадывался.

"Я согласился, заплатил деньги за участие, и мне это очень понравилось, при том, что я тогда прибежал 21-м, но с огромным рюкзаком. Был целый список того, что в нем должно было быть, а кое-кто бежал вообще с поясочками, сумками-"бананками". Я понял, что могу показать лучший результат, тренировался и со следующего года уже стал активным участником".

– Так, наверное, у вас сейчас масса победных наград и медалей участника?

– Я их даже не считаю. Потому что не считаю это спортом, это больше хобби, общение с трейловой "семьей" единомышленников. И я в первую очередь считаю себя туристом, а не спортсменом. Но когда приезжаю на трейлы, то соревновательный дух дает себя знать. И пока получается, я немножко молодежь "гоняю". Сейчас я оставил работу – у меня был небольшой сервисный центр, живу в горах и занимаюсь тем, что мне нравится. Раньше я выезжал на все выходные в горы, помогал нашей команде, которая занимается платным туризмом, мы водим людей в горы, организовываем разные соревнования в горах и на Днестре, сплавы, походы экспедиционные – новые места разведываем. Потом очень часто ездил на соревнования, а затем они меня позвали работать гидом, чтобы было больше времени для любимого хобби. Когда нет походов, изучаю тропы, расчищаю их, ищу красивые места.

Но, когда собираетесь в горы, будьте внимательны и осторожны. Ну и свисток, на всякий случай прихватите.