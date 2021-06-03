В лесу под Киевом обнаружили ядовитого паука: что делать в случае укуса (видео)

На юге Киева в районе Конча-Заспа очевидцы засняли паука-божью коровку (черный эрезус).

Кадрами животного поделились в телеграм-канале KIEVMAP.

"Ядовитая. Кусает не смертельно, но очень больно", - предупредили авторы поста и призвали местных жителей быть осторожными.

Несмотря на то, что пауки обычно не атакуют людей если не чувствуют прямой угрозы, но если неприятность все же произошла, то стоит в первую очередь убедиться, что опасность миновала и запомнить как выглядел укусивший паук (а еще лучше - сфотографировать его).

После этого пострадавшего надо перевести в лежачее положение и обеспечить ему спокойную обстановку. Укушенную часть тела стоит обездвижить, а потерпевшему дать выпить много жидкости.

На место укуса стоит наложить чистую стерильную повязку, а если есть подозрения что паук очень ядовит, то стоит туго завязать повязку выше места укуса.

Важно: не пытайтесь разрезать ранку или прижигать ее, также не стоит накладывать холодный компресс.

После этого стоит вызвать врачей и наблюдать за пострадавшим до их приезда.

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