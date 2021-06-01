Огромный паук поселился на детской площадке в Днепре: стоит ли бояться встречи с ним

В Сети появились фотографии огромного паука, который устроил себе нору прямо на территории детской площадки на углу улиц Заводской и Метростроевской в Днепре.

Об этом сообщает в "Фейсбук" сообщество "Днепруха".

Люди не на шутку всполошились, ведь паук выглядит опасным. А кто-то из пользователей даже шутит, что переедет из Днепра по причине такого соседства.

Впрочем, обитатель детской площадки - южнорусский тарантул - опасности для человека не представляет. В худшем случае он может укусить, что по ощущению сравнимо с ужалением шершня и чревато, как максимум, местным отеком.

Ученые говорят, что яд этого паука, обитающего в Украине, России и Беларуси, не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации белковых токсинов, парализующих нервную систему.

Напомним, под Полтавой змея укусила 4-летнюю девочку.