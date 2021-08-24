Укр

Умеет считать и кричать "Слава Украине!": винничане создали первую "умную" гирю (видео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Умеет считать и кричать "Слава Украине!": винничане создали первую "умную" гирю (видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 16:11
Первая в мире гиря с искусственным интеллектом

Гиря считает подъёмы и выкрикивает Слава Украине.

В Украине разработали первую в мире гирю с искусственным интеллектом. Уникальный спортивный снаряд представил изобретатель из Винницы Андрей Турко.

Презентацию гири опубликовало на YouTube-канале издание Винница Инфо.

Благодаря встроенной нейронной сети, гиря считает количество подъёмов и на каждый 30-й подъём выкрикивает "Слава Украине!".

Это первый в мире спортивный снаряд со встроенным искусственным интеллектом. Изобретатели представили новинку ко Дню Независимости.

Турко отметил, что специальная версия гири была изготовлена из алюминия, однако в будущем будут чугунные модели весом от 4 до 42 кг.

Кроме того, идея понравилась федерации гиревого спорта Украины и в будущем планируют устроить соревнования между Винницей и Киевом.

Напомним, украинский легкоатлет-любитель в подробностях рассказал о встрече с медведем в Карпатах.

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