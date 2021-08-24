Обійми з військовими і селфі з зірками: на Хрещатику — останні приготування до параду (ексклюзивний фоторепортаж)

На площі продовжують готуватися до параду, кореспондент "Телеграфа" зняв святкову атмосферу

У Києві готуються до початку параду з нагоди 30-ї річниці незалежності України, який стартує о 10:00.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій, людей в центрі Києва — тисячі. Щоб уникнути НП і провокацій, копи працюють в посиленому режимі і використовують металошукачі.

Обстановка на Хрещатику панує дуже дружня і святкова. Українці з національними прапорами обіймають військових і фотографуються зі знаменитостями. Серед них — співак Монатік, який прийшов на свято завчасно.

Відзначимо, що вже о 10:00 тут розпочнеться масштабний парад, в якому, крім техніки ЗСУ, свою міць продемонструють літаки НАТО. На Трухановому острові відбудеться артилерійський салют.

Крім того, в рамках свята після параду заплановано "Марш Захисників України 2021" за маршрутом: парк імені Тараса Шевченка — Бессарабська площа — вулиця Хрещатик — Майдан Незалежності.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, о 12:00 в небо над Києвом злетять американські військові "Боїнги" — КС-135 "Стратотанкер" і Р-8 "Посейдон", які візьмуть участь в повітряному параді. Крім літаків США, в урочистій частині до Дня Незалежності України візьмуть участь польські багатоцільові винищувачі F-16, словацькі вертольоти UH60 Black Hawk і транспортні літаки C-27 Spartan, а також британські винищувачі Eurofighter Typhoon.