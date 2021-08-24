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Червоні, з прозорими вставками і до підлоги: нардепи похвалилися в Раді незвичайними вишиванками (фото)

Автор
Т. Кармазіна
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Червоні, з прозорими вставками і до підлоги: нардепи похвалилися в Раді незвичайними вишиванками (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 15:55
Депутати у вишиванках у Верховній Раді

У День незалежності України у Верховній Раді провели два позачергових засідання.

24 серпня українці відзначають велике свято — День незалежності України. На честь державного свята у вівторок вранці було проведено два великих військових паради, а також урочиста частина заходу, під час якої президент України Володимир Зеленський оголосив про введення нового українського свята — Дня української державності.

У цей день у Верховній Раді також були проведені два позачергових засідання, одне з яких було присвячено 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України, а друге — законопроекту про великий Державний Герб України.

Звичайно, в святковий день похвалилися своїми нарядами всі присутні в ВР.

Вийшло все дуже красиво і патріотично. А Ви як думаєте?

Фото: Ян Доброносов.

Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
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