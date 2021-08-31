Циклон для останнього літнього дня: синоптики розповіли, де 31 серпня чекати на дощ з грозою

31 серпня в деяких областях України збережеться літня погода, але вже через два дні ситуація зміниться

У вівторок, 31 серпня, в деяких областях України повіє холодом через циклон, який огорне схід, а також частково центр, захід і північ країни (дивись карту нижче).

За інформацією Укргідрометцентру, дощі з грозою сьогодні пройдуть в Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Полтаві, Дніпрі, Черкасах і Чернігові. Незважаючи на дощ, в перерахованих вище обласних центрах буде по-літньому тепло: +26 +30 градусів тепла. Також опади 31 серпня очікуються в Ужгороді, Тернополі, Івано-Франківську та Львові. Щоправда, тут буде куди прохолодніше: стовпчики термометрів не піднімуться вище +21 градуса.

Тим часом в Києві буде сухо і місцями сонячно, а температура коливатиметься від +21 до +23 тепла.

А ось на півдні країни останній літній день буде куди теплішим: в Одесі буде до + 27-ми і сонце, а в Херсоні — +28 +31 тепла.

Погода в Україні 31 серпня буде досить різноманітною залежно від регіону

Відзначимо, що згідно з народним прогнозом, який розміщений на сайті "Синоптик", 31 серпня відзначають день святих Флора і Лавра. І саме з цієї дати традиційно починаються осінні холодні ранки, що переходять в заморозки.

І дійсно, в Україну прийде похолодання. За словами синоптика Наталії Діденко, погода в перший день осені не буде істотно відрізнятися від серпневої. А ось 2 вересня ситуація зміниться: практично у всіх областях очікується дощ, а стовпчики термометрів покажуть всього +13 +17 градусів.

Нагадаємо, що про погоду до 5 вересня включно "Телеграфу" розповів синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.