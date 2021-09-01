На Київ і ряд областей обрушилися грози та шквальний вітер: кому не пощастить найбільше

Погода в Україні продовжує псуватися: слідом за Києвом, циклон накриє північ і захід

На Київ і кілька українських областей в середу, 1 вересня, обрушилася негода: гроза і шквальний вітер, через який рятувальники і синоптики оголосили штормове попередження.

За інформацією Українського гідрометцентру, буря з грозою в столиці триватиме до кінця цього дня. Метеорологи також попереджають киян про перший рівень небезпеки.

Під куполом циклону виявилися й інші регіони, серед яких Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Чернівецька та Закарпатська області. Крім того, в порівнянні з іншими регіонами, тут значно прохолодніше: в середньому, +15 +17 градусів.

Уже прийдешньої ночі погода зіпсується і в інших українських містах. В Укргідрометцентрі попереджають, що на заході і півночі країни 2 вересня вируватиме шквальний вітер, пориви якого сягнуть 20 метрів в секунду. Ситуації також вже присвоїли перший рівень небезпеки і просять українців бути обережнішими в негоду.

Нагадаємо, що синоптик Наталія Діденко раніше говорила про те, що 2 вересня температура повітря буде коливатися від +13 до +18 градусів. Найтепліше буде на Півдні і Сході країни, а ось прохолодніше — на Заході. При цьому в більшості регіонів пройдуть дощі. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Лівобережжі.