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Через негоду потяги йдуть із запізненням на 3-5 годин: список проблемних напрямків

Автор
О. Волкова
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Деякі потяги затримуються на 40 хвилин, інші — до 5 годин Новина оновлена 02 вересня 2021, 10:25
Деякі потяги затримуються на 40 хвилин, інші — до 5 годин

Негода в Україні внесла свої корективи в графік руху поїздів, які сильно затримуються

Через негоду в Україні стався збій в русі поїздів, і деякі з них прийдуть з величезними затримками.

Про це інформують в прес-службі "Укрзалізниці".

Так, з найбільшим запізненням прибуде до Чернівців потяг №274 з Одеси, який затримується вже на 5 годин і 10 хвилин. Майже на 4 години довше пробудуть в вагонах пасажири поїзда №82 Київ — Ужгород.

Також в списку рухомих складів, які через погоду і технічні збої приїдуть до кінцевих станцій пізніше, виявилися:

  • №136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);
  • №49 Київ — Трускавець (2 години);
  • № 791 Кременчук — Київ (1 година 40 хвилин);
  • № 12 Одеса — Львів (1 година 10 хвилин);
  • № 108 Одеса — Ужгород (1 година);
  • № 38 Запоріжжя — Київ (1 година);
  • № 26 Одеса — Рахів (40 хвилин);
  • № 11 Львів — Одеса (40 хвилин).

Відзначимо, що в прес-службі "Укрзалізниці" в негоду не виключають зміни в русі поїздів і надалі, тому просять стежити за змінами на їх сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нещодавно в Запорізькій області під станцією "Запоріжжя-2" з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. "Укрзалізниця" після аварії попередила про затримку руху пасажирських поїздів.

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