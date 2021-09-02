Через негоду потяги йдуть із запізненням на 3-5 годин: список проблемних напрямків

Негода в Україні внесла свої корективи в графік руху поїздів, які сильно затримуються

Через негоду в Україні стався збій в русі поїздів, і деякі з них прийдуть з величезними затримками.

Про це інформують в прес-службі "Укрзалізниці".

Так, з найбільшим запізненням прибуде до Чернівців потяг №274 з Одеси, який затримується вже на 5 годин і 10 хвилин. Майже на 4 години довше пробудуть в вагонах пасажири поїзда №82 Київ — Ужгород.

Також в списку рухомих складів, які через погоду і технічні збої приїдуть до кінцевих станцій пізніше, виявилися:

№136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);

№49 Київ — Трускавець (2 години);

№ 791 Кременчук — Київ (1 година 40 хвилин);

№ 12 Одеса — Львів (1 година 10 хвилин);

№ 108 Одеса — Ужгород (1 година);

№ 38 Запоріжжя — Київ (1 година);

№ 26 Одеса — Рахів (40 хвилин);

№ 11 Львів — Одеса (40 хвилин).

Відзначимо, що в прес-службі "Укрзалізниці" в негоду не виключають зміни в русі поїздів і надалі, тому просять стежити за змінами на їх сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нещодавно в Запорізькій області під станцією "Запоріжжя-2" з рейок зійшли чотири вагони вантажного потяга. "Укрзалізниця" після аварії попередила про затримку руху пасажирських поїздів.