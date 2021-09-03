І знову 3 вересня: чому в цей день всі слухають Шуфутинського
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Сьогодні в черговий раз всі перевертають календар і згадують легендарну пісню Шуфутинського.
Вже багато років дата 3 вересня у багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського.
В цей день кожен раз мимоволі пригадується, що листя починає жовтіти, а горобина "розпалюється багаттям". Пісня "Третье сентября" написана ще в далеких 90-х в цей день стає соціальним феноменом і чимось рідним та близьким.
Щороку в цей час медіапростір заповнюється мемами про пісню, а артист стає головним героєм соцмереж.
При цьому за стільки років жарти не набридли і не втратили своєї актуальності — користувачі заповнюють свої сторінки в соціальних мережах новими картинками і текстами про день, який вже став неофіційним святом.
"Телеграф" зібрав для вас кращі меми та жарти про день, "коли горять багаття горобин".
Також пропонуємо вам прочитати добірку анекдотів і зарядитися порцією позитиву на весь день.
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