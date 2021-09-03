І знову 3 вересня: чому в цей день всі слухають Шуфутинського

Сьогодні в черговий раз всі перевертають календар і згадують легендарну пісню Шуфутинського.

Вже багато років дата 3 вересня у багатьох асоціюється з хітом Михайла Шуфутинського.

В цей день кожен раз мимоволі пригадується, що листя починає жовтіти, а горобина "розпалюється багаттям". Пісня "Третье сентября" написана ще в далеких 90-х в цей день стає соціальним феноменом і чимось рідним та близьким.

Щороку в цей час медіапростір заповнюється мемами про пісню, а артист стає головним героєм соцмереж.

При цьому за стільки років жарти не набридли і не втратили своєї актуальності — користувачі заповнюють свої сторінки в соціальних мережах новими картинками і текстами про день, який вже став неофіційним святом.

"3 сентября" меми, смішні картинки

"3 сентября" меми, смішні картинки

"3. вересня" меми, смішні картинки

"Телеграф" зібрав для вас кращі меми та жарти про день, "коли горять багаття горобин".

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