Україна переходить в "жовту" зону: які обмеження будуть діяти і для кого (інфографіка)
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Чиновники анонсують посилення карантинних заходів і не виключають локдаун в Україні цієї осені
Уже найближчим часом у зв’язку з наростанням кількості випадків коронавірусу в Україні наша країна перейде з "зеленої" зони в "жовту". Таким чином, будуть діяти нові карантинні обмеження.
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телеканалу "1+1".
За словами чиновника, який не назвав конкретної дати, незабаром вони посилять правила адаптивного карантину в Україні. Зокрема, масові заходи можна буде проводити в просторих приміщеннях, де на людину відводиться мінімум 4 квадратних метра. Заповнення кінотеатрів і концертних залів повинно бути не більше 50%. У фітнес-клубах для гостей повинно бути по 10 "квадратів" простору.
Втім, за словами Кузіна, для вакцинованих людей будуть привілеї. Наприклад, їх будуть без проблем пускати в спортзали та інші громадські місця.
Що ж стосується локдауна, в найближчий місяць його в Україні не буде. Щоправда, не виключено, що якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, його можуть ввести в листопаді.
Нагадаємо, що раніше в ЗМІ з’являлася інформація про введення локдауна в Києві вже 15 вересня.
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