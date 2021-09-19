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Різдво Пресвятої Богородиці: дата, значення свята, прикмети і заборони дня

Автор
Тетяна Кармазіна
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Різдво Пресвятої Богородиці
Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці відзначають щорічно 21 вересня

У вівторок, 21 вересня, за церковним календарем відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Повна назва свята звучить так — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Це двонадесяте свято, яке відкриває річний цикл. У народі свято відоме, як Мала Пречиста. З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".

Як говориться в Євангеліє, саме 21 вересня в Назареті в сім’ї праведних Іоакима і Анни з’явилася на світло Діва Марія, якій судилося стати матір’ю Ісуса Христа. Богослужіння цього дня повні радісних тонів, як на Різдво Христове або його Світле Воскресіння. Головні мотиви цієї радості — це особлива роль і значення Богородиці в справі порятунку людства.

Особливу увагу в цей день приділялось жінкам як продовжувачкам роду. Молилися Богородиці бездітні жінки про зачаття.

Народні прикмети 21 вересня:

  • Гарна погода — осінь буде теплою.
  • Якщо зайці риють глибокі норки, зима буде холодною.
  • Якщо людина народилася 21 вересня, то його талісманом є алмаз і турмалін.

Що не можна робити в цей день:

  • лихословити і лаятися з близькими, кричати на дітей;
  • зловживати алкоголем;
  • грубити і ображати батьків, людей похилого віку;
  • виконувати важку роботу;
  • влаштовувати пишні святкування.

Також у вересні 2021 роки українці відзначатимуть такі свята, як День осіннього рівнодення і Воздвиження Хреста Господнього.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Різдво Пресвятої Богородиці.
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