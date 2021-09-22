Остання готовність до "жовтої" зони карантину: як буде працювати метро та інший транспорт в Україні

У громадському транспорті можна їздити виключно в масках і дотримуючись дистанції

У четвер, 23 вересня, наша країна увійде в "жовту зону" карантину, що накладе деякі особливості на життя українців. І якщо робота деяких шкіл і садочків залишається під питанням через недостатній відсоток вакцинованих співробітників, то проблем з громадським транспортом виникнути не повинно.

Згідно з умовами карантину, автобуси, тролейбуси, трамваї і метро в усіх містах курсуватимуть в колишньому режимі. Однак водії і пасажири повинні бути в масках і дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра.

Нагадаємо, карантинні умови в "жовтій зоні" стосуються проведення масових заходів і місць громадського відвідування:

на заходах — не більше однієї людини на 4 кв.м.

в спорзалах — не більше однієї людини на 10 кв.м.

в культурних установах — зали повинні бути сповнені наполовину

школи закриють на карантин, якщо 80% педагогів не встигли вакцинуватися хоча б один раз.

Відзначимо, що в Києві транспортна система вже готується до можливого локдауну більше місяця.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що умови роботи в "жовтій зоні" можуть бути ослаблені при вакцинації співробітників і відвідувачів, але вимоги не торкнуться неповнолітніх, для яких вакцинація — питання медичної доречності.