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Зміни карантину для шкіл і дитсадків: хто не піде в "онлайн" навіть в "червоній" зоні

Автор
Олена Волкова
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Школи не працюватимуть, якщо персонал не щеплена на 80%, але молодші класи це не торкнеться Новина оновлена 22 вересня 2021, 15:54
Школи не працюватимуть, якщо персонал не щеплена на 80%, але молодші класи це не торкнеться

Уряд України не відправить на віддалене навчання вихованців дитсадків, спецустанов і учнів з 1 по 4 клас

Глава МОЗ України Віктор Ляшко пролив світло на роботу шкіл, які з 23 вересня, з переходом країни в "жовту" зону, будуть працювати за новими правилами. Незважаючи на кількість щеплених вчителів і епідобстановку в населеному пункті, дошкільнята, учні молодших класів і спецустанов йти в "онлайн" не будуть.

За словами міністра, який оголосив результати засідання Кабміну, вони не збираються відправляти на карантин вихованців дитсадків, спецустанов і учнів з 1 по 4 клас. Відповідні зміни внесли до постанови №1236, і працювати вони будуть незалежно від епідеміологічної обстановки в країні.

Нагадаємо, карантинні умови в "жовтій зоні" стосуються проведення масових заходів і місць громадського відвідування.

Відзначимо, що в Києві транспортна система вже готується до можливого локдауну, але поки транспорт в Україні буде курсувати без змін.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що умови роботи в "жовтій зоні" можуть бути ослаблені при вакцинації співробітників і відвідувачів, але вимоги не торкнуться неповнолітніх

Теги:
#Школи #Карантин #Дитсадки #Карантин Україна #жовта зона
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