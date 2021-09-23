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"Жовте світло" для українських шкіл: кого залишать в класах, а кого відправлять в "онлайн"

Автор
Олена Волкова
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Сьогодні деякі школи пішли на карантин, але обмеження в роботі — не для всіх Новина оновлена 23 вересня 2021, 09:58
Сьогодні деякі школи пішли на карантин, але обмеження в роботі — не для всіх

Новий карантин в Україні, який вже почався, торкнувся багатьох школярів, які змушені вчитися дистанційно

У четвер, 23 вересня, Україна увійшла в "жовту" зону, разом з чим робота більшості українських шкіл опинилася під питанням через те, що щеплені від коронавірусу менше 80% співробітників.

Згідно з постановою Міністерства охорони здоров’я, установи-порушники повинні відправитися на карантин — розпустити учнів і вчити в режимі "онлайн".

Але так як таких шкіл виявилося забагато, чиновники зробили виняток для всіх дошкільнят, учнів спецустанов і загальноосвітніх шкіл з 1 по 4 клас. Незважаючи на те, в яку зону увійде Україна в майбутньому (будь то навіть "червона"), ні сьогодні, ні потім вчити їх дистанційно не будуть: тільки на звичайних заняттях оффлайн.

Відзначимо, що карантин особливо не вплине на роботу громадського транспорту і пошти. Але деяким українцям з 23 вересня все ж таки доведеться звикнути до нових правил.

Так, з сьогоднішнього дня заборонено проводити заходи, якщо на них знаходиться більше однієї людини на чотири квадратних метра, а перегляди кіно і театральних виступів повинні проводитися при наполовину порожньому залі.

У фітнес-клубах і спортзалах обмеження серйозніші — там не повинно бути більше однієї людини на 10 квадратів площі приміщення.

Цікаво, що всі ці обмеження знімаються, якщо більше 80% персоналу і всі повнолітні відвідувачі мають паспорта вакцинації.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" карантинну зону, але одночасно з цим в країні зареєстрували новий рекорд захворюваності — за добу вірус зафіксували майже у 8 тисяч осіб.

Теги:
#Школи #Карантин #Дитсадки #дитсадки в Україні #Карантин Україна
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