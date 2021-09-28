День Віри, Надії, Любові: дата, традиції та історія свята

Свято відзначають в одну і ту ж дату, а саме — в останній день першого місяця осені, 30 вересня

У четвер, 30 вересня, в вравославній церкві вшановують пам’ять ранньохристиянських святих, шанованих у лику мучениць — Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

Софія була вдовою, а Віра, Надія і Любов — її дочками. Вони жили в II столітті в Римі і належали до перших християн. Саме за свою щиру віру вони поплатилися життям, хоч і не відреклися від неї. У день смерті Вірі було 12 років, Надії — 10 і Любові — 9. Понівечені тіла дочок Софія з почестями поховала, а сама провела у молитві три дні у їх труни і померла. Церква шанує цих відважних жінок і понині.

У цей день християни моляться святим. У них просять сімейного щастя, а також позбавлення від безпліддя.

Вважається, що, якщо спекти коровай або пиріг, то в сім’ю повернуться взаєморозуміння і гармонія, але ні в якому разі не можна викидати і крихти такого короваю.

30 вересня не рекомендується займатися домашнім прибиранням, приготуванням їжі, рукоділлям. Влаштовувати пишні застілля не варто, так само як і лаятися, сваритися з близькими, особливо це стосується жінок. Вінчання краще перенести на інший день.

З повним списком православних свят на вересень ви можете ознайомитися в матеріалі "Телеграфа".