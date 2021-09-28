Подарунок на День учителя 2021: цікаві і практичні ідеї

День вчителя в 2021 році випадає на 3 жовтня

В цьому році 3 жовтня в Україні відзначають День вчителя. У це свято вдячні учні та їх батьки вітають улюблених педагогів, а ще — роблять оригінальні подарунки, зокрема своїми руками.

Якщо ви ще не вирішили, що саме подарувати улюбленому наставнику, тоді наша добірка цікавих і практичних презентів для вас.

Класичний варіант: букет квітів

Квіти — це традиційний презент для вручення педагогам. Можна вибрати скромний стильний букет або шикарну композицію. Враховуйте, кому будете вручати квіти — чоловікові або жінці.

Солодощі

Цукерки та тортики ніколи не втратять актуальності. Головне — проявити креатив, щоб такий подарунок запам’ятався. Замовте еклери з написами, незвичайні кекси або цілий торт у формі підручника з предмету. Такий подарунок запам’ятається надовго і вже точно стане більш раціональним, ніж квіти.

Щоденники та блокноти

Вчителі постійно щось записують. Блокноти в шкіряній палітурці: максимум стилю, мінімум химерності. Цей стильний аксесуар нагадає вчителю про те, що навіть записи потрібно робити з великим смаком.

Кошик з набору чаїв або кави, посуд, термочашка

Складіть в кошик кілька сортів чаю або кави, доповніть її медом, печивом, коробкою цукерок. Додайте до подарунку чайник для заварювання красивого дизайну. Також ви можете подарувати термочашку, яка буде зберігати тепло.

Аксесуари для комп’ютера

Килимок, мишка, клавіатура, набір флешок, навушники — будь-який предмет з цього списку стане відмінним подарунком для багатьох педагогів.

Канцелярські набори

Предмети можна оригінально оформити, склавши їх в спеціальний пенал або в скриньку.

Також хорошими презентами для вчителів стануть: настільна лампа, художня картина, книга, дошка для нотаток, ергономічне крісло, настінні годинники, квитки на культурний захід.

Крім цього, будь-який вчитель зможе оцінить креатив. Можна витратити трохи часу на створення відео-листівки, яка вразить викладача в саме серце. Це може бути формат інтерв’ю з учнями і батьками, нарізка смішних історій про клас. Загалом все, що нагадає викладачеві про те, що діти цінують його працю.

Ви також можете привітати вчителя забавним віршем або листівкою.