Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: що строго заборонено робити в велике свято

14 жовтня віруючі відзначають одне з найважливіших церковних свят — Покрова Пресвятої Богородиці

У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день обов’язково йшли до церкви всією родиною — помолитися Богородиці, попросити її про благополуччя. У православ’ї Покрова є великим і неперехідним святом.

У народі свято вважається моментом настання перших холодів, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня — зібрати весь врожай, зробити заготовки на зиму.

Говорили, яка погода буде на Покрову, такою і буде вся зима.

Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

Випав сніг — прикмета, що зима буде сніжною і морозною.

Немає снігу — Різдво в січні теж буде безсніжних.

Дощ на Покров до холодної зими. Дощ на Покрову хороший знак для весілля.

Якщо свято добре проведеш, чоловік добрий буде.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

Щоб чоловікові з дружиною весь рік жити душа в душу — на Покров не можна сваритися і лаятися весь день.

Не можна робити серйозну господарську роботу. Будувати, копати, прибирати, прати, шити заборонено.

Не можна позичати гроші.

Категорично заборонено лаятися з людьми, лихословити.

Що можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

Бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.

Щоб Небеса послали хорошого жениха, в цей день дівчата ставили свічку Богородиці.

Чим більше в будинку буде приготовлено смачних страв, тим тепліше і затишніше буде взимку.

Дивіться в календарі "Телеграфа", які ще церковні свята відзначаються в жовтні 2021 року.