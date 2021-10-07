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Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: що строго заборонено робити в велике свято

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2021 Новина оновлена 07 жовтня 2021, 10:54
Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня 2021

14 жовтня віруючі відзначають одне з найважливіших церковних свят — Покрова Пресвятої Богородиці

У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день обов’язково йшли до церкви всією родиною — помолитися Богородиці, попросити її про благополуччя. У православ’ї Покрова є великим і неперехідним святом.

У народі свято вважається моментом настання перших холодів, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня — зібрати весь врожай, зробити заготовки на зиму.

Говорили, яка погода буде на Покрову, такою і буде вся зима.

Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

  • Випав сніг — прикмета, що зима буде сніжною і морозною.
  • Немає снігу — Різдво в січні теж буде безсніжних.
  • Дощ на Покров до холодної зими. Дощ на Покрову хороший знак для весілля.
  • Якщо свято добре проведеш, чоловік добрий буде.

Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

  • Щоб чоловікові з дружиною весь рік жити душа в душу — на Покров не можна сваритися і лаятися весь день.
  • Не можна робити серйозну господарську роботу. Будувати, копати, прибирати, прати, шити заборонено.
  • Не можна позичати гроші.
  • Категорично заборонено лаятися з людьми, лихословити.

Що можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:

  • Бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.
  • Щоб Небеса послали хорошого жениха, в цей день дівчата ставили свічку Богородиці.
  • Чим більше в будинку буде приготовлено смачних страв, тим тепліше і затишніше буде взимку.

Дивіться в календарі "Телеграфа", які ще церковні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Прикмети #Свята #Заборони #Покров Пресвятої Богородиці
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