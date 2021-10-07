Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня: що строго заборонено робити в велике свято
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14 жовтня віруючі відзначають одне з найважливіших церковних свят — Покрова Пресвятої Богородиці
У четвер, 14 жовтня, православні люди відзначають велике свято — Покрова Пресвятої Богородиці. У цей день обов’язково йшли до церкви всією родиною — помолитися Богородиці, попросити її про благополуччя. У православ’ї Покрова є великим і неперехідним святом.
У народі свято вважається моментом настання перших холодів, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня — зібрати весь врожай, зробити заготовки на зиму.
Говорили, яка погода буде на Покрову, такою і буде вся зима.
Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:
- Випав сніг — прикмета, що зима буде сніжною і морозною.
- Немає снігу — Різдво в січні теж буде безсніжних.
- Дощ на Покров до холодної зими. Дощ на Покрову хороший знак для весілля.
- Якщо свято добре проведеш, чоловік добрий буде.
Що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:
- Щоб чоловікові з дружиною весь рік жити душа в душу — на Покров не можна сваритися і лаятися весь день.
- Не можна робити серйозну господарську роботу. Будувати, копати, прибирати, прати, шити заборонено.
- Не можна позичати гроші.
- Категорично заборонено лаятися з людьми, лихословити.
Що можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня:
- Бажано всією сім’єю піти в храм, поставити свічки, помолитися і попросити Діву Марію про заступництво.
- Щоб Небеса послали хорошого жениха, в цей день дівчата ставили свічку Богородиці.
- Чим більше в будинку буде приготовлено смачних страв, тим тепліше і затишніше буде взимку.
Дивіться в календарі "Телеграфа", які ще церковні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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