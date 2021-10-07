Харків переходить в "червону" зону: що це значить

"Телеграф" з’ясував, що буде працювати на Харківщині в "червоній" зоні, а що виявиться під замком

Уже в прийдешню неділю, 10 жовтня, Харківська область, де щодня фіксують понад тисячу випадків інфікування коронавірусом, може опинитися в "червоній" карантинній зоні. І хоча остаточне рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ще не прийняла, відповідний проект вже готовий і регіон готують до обмежень.

Так, згідно з постановою Кабміну, в "червоній" зоні будуть діяти жорсткі обмеження. Зокрема, двері кафе, ресторанів, спортклубів та інших громадських місць будуть відкриті, тільки якщо весь персонал без винятку щеплений. Відвідувачів будуть також приймати тільки вакцинованих — по внутрішнім ковід-сертифікатам.

Вихованців дитячих садів і школярів з 1 по 4 клас в "онлайн" не відправлять: заняття триватимуть, що б не відбувалося. А ось учні з 5 по 11 клас, а також студенти 11 жовтня можуть перейти на дистанційне навчання.

Також під забороною буде робота:

ТРЦ, кінотеатрів і театрів;

непродовольчих ринків і магазинів;

басейнів і фітнес-центрів;

масові заходи.

Втім, свою роботу в "червоній" зоні не припинять:

продовольчі магазини і ринки;

банки;

АЗС;

аптеки та ветеринарні магазини;

поштові відділення.

Відзначимо, що, крім Харківської, в "червону" зону можуть потрапити ще 2 області — Запорізька і Херсонська.

Нагадаємо, раніше про посилення карантину заявили у Львові.