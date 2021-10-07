Харків переходить в "червону" зону: що це значить
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"Телеграф" з’ясував, що буде працювати на Харківщині в "червоній" зоні, а що виявиться під замком
Уже в прийдешню неділю, 10 жовтня, Харківська область, де щодня фіксують понад тисячу випадків інфікування коронавірусом, може опинитися в "червоній" карантинній зоні. І хоча остаточне рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ще не прийняла, відповідний проект вже готовий і регіон готують до обмежень.
Так, згідно з постановою Кабміну, в "червоній" зоні будуть діяти жорсткі обмеження. Зокрема, двері кафе, ресторанів, спортклубів та інших громадських місць будуть відкриті, тільки якщо весь персонал без винятку щеплений. Відвідувачів будуть також приймати тільки вакцинованих — по внутрішнім ковід-сертифікатам.
Вихованців дитячих садів і школярів з 1 по 4 клас в "онлайн" не відправлять: заняття триватимуть, що б не відбувалося. А ось учні з 5 по 11 клас, а також студенти 11 жовтня можуть перейти на дистанційне навчання.
Також під забороною буде робота:
- ТРЦ, кінотеатрів і театрів;
- непродовольчих ринків і магазинів;
- басейнів і фітнес-центрів;
- масові заходи.
Втім, свою роботу в "червоній" зоні не припинять:
- продовольчі магазини і ринки;
- банки;
- АЗС;
- аптеки та ветеринарні магазини;
- поштові відділення.
Відзначимо, що, крім Харківської, в "червону" зону можуть потрапити ще 2 області — Запорізька і Херсонська.
Нагадаємо, раніше про посилення карантину заявили у Львові.
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