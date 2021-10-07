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Харків переходить в "червону" зону: що це значить

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Карантин в Харкові повинні посилити 10 жовтня Новина оновлена 07 жовтня 2021, 13:42
Карантин в Харкові повинні посилити 10 жовтня

"Телеграф" з’ясував, що буде працювати на Харківщині в "червоній" зоні, а що виявиться під замком

Уже в прийдешню неділю, 10 жовтня, Харківська область, де щодня фіксують понад тисячу випадків інфікування коронавірусом, може опинитися в "червоній" карантинній зоні. І хоча остаточне рішення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки ще не прийняла, відповідний проект вже готовий і регіон готують до обмежень.

Так, згідно з постановою Кабміну, в "червоній" зоні будуть діяти жорсткі обмеження. Зокрема, двері кафе, ресторанів, спортклубів та інших громадських місць будуть відкриті, тільки якщо весь персонал без винятку щеплений. Відвідувачів будуть також приймати тільки вакцинованих — по внутрішнім ковід-сертифікатам.

Вихованців дитячих садів і школярів з 1 по 4 клас в "онлайн" не відправлять: заняття триватимуть, що б не відбувалося. А ось учні з 5 по 11 клас, а також студенти 11 жовтня можуть перейти на дистанційне навчання.

Також під забороною буде робота:

  • ТРЦ, кінотеатрів і театрів;
  • непродовольчих ринків і магазинів;
  • басейнів і фітнес-центрів;
  • масові заходи.

Втім, свою роботу в "червоній" зоні не припинять:

  • продовольчі магазини і ринки;
  • банки;
  • АЗС;
  • аптеки та ветеринарні магазини;
  • поштові відділення.

Відзначимо, що, крім Харківської, в "червону" зону можуть потрапити ще 2 області — Запорізька і Херсонська.

Нагадаємо, раніше про посилення карантину заявили у Львові.

Теги:
#Харків #Карантин #Червона зона #Локдаун
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