Головні народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня
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Вважалося, що в цей день землю огортає перший сніг
У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. Свято є неперехідним, це означає, що його святкують в один і той же день.
Згідно з переказами, жителі Константинополя (зараз Стамбул, Туреччина) під час ворожого нападу зібралися в храмі і почали молитися Богородиці про порятунок. Після цього їм явилася Діва Марія в оточенні святих і накрила їх омофором. Так їх ніхто не зміг бачити і місто було врятовано.
На свято Покрова існують свої заборони. Наприклад, в цей день категорично заборонено займатися важкою фізичною працею, шити, прати. Також не можна лихословити і сваритися, особливо зі своїми родичами.
Що стосується прикмет в цей день, то їх дуже багато. Так, церковне свято пов’язане з однією з найвідоміших "погодних" прикмет. Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг.
Народні прикмети на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня
- Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.
- Випав сніг — прикмета, що зима буде сніжною і морозною.
- Якщо до Покрови ще не випав сніг — його не буде до самого Різдва.
- Якщо сніг ще до 14 жовтня впаде, зима пізно прийде.
- Якщо ж снігу ще немає, то в найближчі два тижні і не чекати.
- Дощ на Покрову до холодної зими. Він також хороший знак для весілля.
- Зіграєш весілля на Покрову — за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.
- Народжені 14 жовтня зазвичай доживають до глибокої старості. Їх захищає доля. Носити їм слід алмаз.
Раніше "Телеграф" дізнався у військового священика, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрову, щоб знайти підтримку у Богородиці.
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